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Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de çifte ayrılık ve flaş Samatta kararı! Hazırlık maçında izlediler, kimse beklemiyordu...

Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirliyor. Bu zamana kadar Ozan Tufan, Berke Özer, Jose Sosa ve Murat Sağlam ile yollarını resmi olarak ayıran sarı-lacivertlilerde 2 ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Avrupa ekibinin scoutları, hazırlık maçında Fenerbahçeli yıldızları izlerken kısa sürede karar teklif yapmaları bekleniyor. Fenerbahçe'de ayrıca, Mbwana Samatta'yla ilgili beklenmeyen bir karar alındı.

Ekleme: 5.07.2022 - 14:13 Güncelleme: 5.07.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirliyor. Bu zamana kadar Ozan Tufan, Berke Özer, Jose Sosa ve Murat Sağlam ile yollarını resmi olarak ayıran sarı-lacivertlilerde 2 ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Avrupa ekibinin scoutları, hazırlık maçında Fenerbahçeli yıldızları izlerken kısa sürede karar teklif yapmaları bekleniyor. Fenerbahçe'de ayrıca, Mbwana Samatta'yla ilgili beklenmeyen bir karar alındı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe yönetimi, UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarını gevşetmesi ve gelirlerin artmasıyla kadroyu koruma konusunda elini hayli güçlendirdi.

Kim Min-Jae için gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın gündemine gelen Serdar Dursun, Zajc, Crespo, Pelkas, Szalai gibi oyuncularına da bu sezon şampiyonluğun önemini anlatarak takımda kalmaya ikna etti.

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de çifte ayrılık ve flaş Samatta kararı! Hazırlık maçında izlediler, kimse beklemiyordu...

3 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe satış konusunda cimri davranacak. Sarı-lacivertliler Lemos, Caulker ve Meyer dışında hiçbir oyuncusunu gözden çıkarmış değil.

SAMATTA KALIYOR

Teknik direktör Jesus'un talebi doğrultusunda Samatta'yı dahi kadroda tutan yönetim, Jesus oyuncuyla ilgili olumsuz karar verene kadar adım atmayacak.

Tisserand, Novak, Valencia gibi isimler için de bekleme kararı alındı ve şartlara göre hareket edilecek.

SÜRPRİZ AYRILIK! 2 İSİM

Fenerbahçe'de yabancı oyuncularına art arda teklifler gelirken ve mevcut kadroyla ilgili kararlar alınırken, iki genç Türk oyuncu da Avusturya kulüplerinin radarına girdi.

Partizan maçında yıldızlaşan İsmail Yüksek ve Jesus'un her hazırlık maçında görev verdiği Burak Kapacak, önceki cumartesi oynanan karşılaşmada Sturm Graz scoutları tarafından izlendi.

İsmail Yüksek, bu formunu sürdürürse sezonun orta saha rotasyonunda değerlendirilecek. Burak Kapacak ise oynayabileceği bir takımdan teklif gelirse kiralanacak.

ISCO GÜNDEMDE

İspanyol basınına göre F.Bahçe, Real Madrid'den ayrılan Isco'yla temasta.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile temas kurulduğu vurgulanırken görüşmelerin imza parası ve yıllık ücret konusunda ağır ilerlediği iddia edildi.

2013'ten bu yana Los Galacticos forması giyen İspanyol yıldız, Madrid ekibi ile 352 maçta 53 gol atıp 56 kez de asist katkısı sağlamıştı.
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