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Fenerbahçe'den tarihi rövanş! Yıldız ismi Galatasaray'ın elinden alacaklar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği hücum bölgesine verdi. Emre Mor, Lincoln Henrique ve Bruma gibi gol yollarında etkili isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, bu isimlere ek olarak forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu transfer döneminde ezeli rakipleriyle de transfer yarışına giren Fenerbahçe, en son Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferin rövanşını ses getirecek şekilde almayı planlıyor

Ekleme: 5.07.2022 - 10:55 Güncelleme: 5.07.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği hücum bölgesine verdi. Emre Mor, Lincoln Henrique ve Bruma gibi gol yollarında etkili isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, bu isimlere ek olarak forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu transfer döneminde ezeli rakipleriyle de transfer yarışına giren Fenerbahçe, en son Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferin rövanşını ses getirecek şekilde almayı planlıyor. İşte transferin tüm detayları...

Fenerbahçe, Avusturya Bad Radkersburg'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan transfer çalışmaları derinden ilerliyor.

Son olarak milli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler forvet için öncelik verirken, listede yer alan isimlerle görüşmeler de devam ediyor.

OĞLUNA FORMAYI GİYDİRDİ

Son olarak gündeme gelen Watford'un yıldızı Joshua King'in oğluna Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar da tecrübeli futbolcuya İstanbul'a gelmesi için çağrıda bulundu.

ABDÜLKERİM'İ KAPTIRDILAR

Ezeli rakibi Galatasaray'la Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler bu yarışı kaybetmiş ve milli stoper Galatasaray'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe Galatasaray'dan, Abdülkerim Bardakcı'nın rövanşını çok ses getirecek şekilde almak için girişimlere başladı.

YENİ GÜNDEM MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertlilerin sol bek, orta saha ve santrfora yapacağı takviyeler merakla beklenirken, yönetimin sürpriz bir oyuncu için beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu isim İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen milli oyuncumuz Mert Müldür...

Galatasaray'ın da yakından takip ettiği Mert için hem kulübü hem oyuncu cephesiyle temasta olan ve 5 milyon Euro bonservis öneren yöneticiler, İtalyanlar'ın 8 milyon Euro talebi sonrası beklemeye geçme kararı aldı.

HULL CITY'DEN 135 MİLYON TL

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı transfer eden Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takıma ödediği bonservis bedellerini açıkladı.

Ilıcalı şunları söyledi: "Ozan Tufan tertemiz bir insan. Çok büyük başarılar elde etmiş, kaliteli bir isim. Sergen Yalçın, Fatih Terim, Emre Belözoğlu... 3 tane isim Ozan Tufan'dan vazgeçmemiş.

Allahyar da çok önemli, ümit veren genç oyunculardan biri. Allahyar'ın yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro ödedik. Ozan Tufan'a da toplamda 3 milyon Euro bonservis verdik."

Fenerbahçe iki oyuncudan toplam 7.5 milyon Euro'yu (Yaklaşık 135 milyon TL) kasasına koymuş oldu.
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