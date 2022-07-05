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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu. Uzun süredir santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı hücum oyuncusu Wout Weghorst'un transferinde mutlu sona ulaştı. Kara-Kartal'ın her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcu, İstanbul'a geldi. Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacak olan Weghorst, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

Ekleme: 5.07.2022 - 00:34 Güncelleme: 5.07.2022 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, dördüncü takviyesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon anlaşılan ve bu sezon resmi imzayı atan Gedson Fernandes'in ardından, Romain Saiss'i renklerine katan Kartal, eski golcüsü Cenk Tosun'la da yeniden anlaşmıştı.

Uzun süredir Hollandalı santrfor Weghorst ve kulübü Burnley ile görüşmelerini sürdüren yönetim, transferi mutlu sonla bitirdi. Her iki tarafla da anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki hücum oyuncusunu İstanbul'a getirdi.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, Atatürk Havalimanında coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı atkıyı boynuna geçiren Hollandalı golcü ilk üçlüsünü çektirdi.

Wout Weghorst, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacak. Yıldız futbolcu, sözleşmeye imza atar atmaz ayağının tozuyla Beşiktaş kampına katılacak.

Futbol kariyerinde 396 resmi maçta görev yapan Weghorst, 163 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı santrfor, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada sahaya çıktı ve 3 gollük katkı verdi.
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