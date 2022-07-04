Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet transferini KAP'a bildirdi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.



Önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden bordo-mavililer, hucüm hattını güçlendirmek için bir süredir Trezeguet ile temastaydı. 2 temmuz gecesi görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a gelen Mısırlı yıldız ardından da sağlık kontrollerinden geçmişti.



Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi



Yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.



3+1 yıllık anlaşma



Trabzonspor ile 3+1 yıllığına anlaşan Mısırlı futbolcunun yıllık 2.2 milyon euro maaş alması beklenirken, bordo-mavili kulübün Aston Villa’ya ise 4 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.