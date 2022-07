Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.



Süper Lig’de yeni sezon 5,6,7 ve 8 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023’te oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.



21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.



Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.



Takımlar 2 kez 'BAY' geçecek



Öte yandan her takım, ilk yarı bir, ikinci yarı bir kez olarak bay geçecek. Sezon sonu son 4 takım lige veda edecek. Bu sezon 21 Kasım 18 Aralık tarihlerinde, 13 Kasım itibariyle lige ara verilecek. Dünya kupası sonrası ilk müsabakalar ise 24 Aralık'ta oynanacak.



Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2022-2023 sezonu fikstürünü belirlemek üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi TFF'nin yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve geldik. 18 gündür iş başındayız. Spor Toto Süper Lig'de yabancı futbolcu uygulamasını bir yıl devam ettirme kararı aldık, 21 yaş altı 10 kez milli olmuş oyuncuyu da Süper Lig kulüplerimiz takımlarına katacak. Kulüp harcama limitlerine yeni bir düzenleme getirdik. 8 ay boyunca yayın ihalesini çok kısa bir sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. Transfer tescilinde SGK ve vergi muafiyeti tekrar bu dönem için uzattık. Rezerv lig kurulması konusunda karar aldık ve deplasman yasağını kaldırdık. Misafir seyirci sayısının yüzde 30'a çıkardık. Çözüm odaklı çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu hafta inşallah kurul ve MHK çalışmalarımızı bitirip kamuoyuna paylaşacağız. Gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi de fikstürünü çekeceğimiz Spor Toto Süper Lig'in değerini arttırabilmek. Biliyoruz ki Spor Toto Süper Ligin kalitesini arttırırsak marka değerini arttırırsak, amaçlarımıza ulaşmamız çok daha kolay olacak. Bu konuda TFF olarak çok önemli hedefler koyduk. öncellikle dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Yıllardır bir ihtiyaç olan, önemli adımlar atacağız. Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için çalışmalar yürütüyoruz. Süper Lig'in dünyadaki bilinirliğini arttıracağız. Bundan öncelikli resmi yayıncımız şuanda dünyada 105 ülkede Süper Lig izletme sayısı var. Biz bunu geçen yaptığımız naklen yayıncı kuruluş ihalesinde 150 ülkede yayınlanması için hedef koyduk. Bu sayı son derece çok önemli. Bunu arttırmayı düşünüyoruz. beIN global bir marka. Futbol yatırımcılığında uluslararası bir değer. Bu konuda kendileriyle çalışma yaparsak, farklı alandaki projelerle birlikte kulüplere yeni kaynakları nasıl yaratabiliriz onun çalışmalarını yapıyoruz. Konser projemiz var. Anadolu kulüplerimizde seyirci sayılarımızın son derece az olduğunu gördük. O yüzden farklı etkinlikler yaparak. Kulüplerin bir taraftar seyirci sayısını arttırmak ve gelirlerin arttırmak için önemli bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bugün burada bulunarak fikstür çekimini onurlandıran Göksel'e teşekkür ediyorum. Buradaki çekimle beraber bu projenin başlangıcını yapıyoruz. Kıymetli futbol ailesi süper ligden başlayarak yeni sezonla birlikte, yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın daha çok maça geldiği, hakemlerimizin değil futbol kalitesinin konuşulduğu bir futbol iklimi hedefliyoruz. Bunun için de fair-play ve centilmenlik davranış ve güzel hareketlere prim veren bir projemiz olacak. Güzel oyunu daimi desteklemek istiyoruz. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerimizin de fair-play konusunda TFF ile aynı ölçüde devam edeceğine inancım tam. Adil bir spor anlayışıyla ulaşılan zaferde çok büyük bir onur var. Bu konuda her kulübün fair-play kavramını kendi öz değeri olarak sahiplendirmesi kaçınılamaz. Bu nedenle tüm süper lig kulüplerinin başta güven ortamı ve fair-play yaratmak üzere her türlü girişime destek vereceğine inanıyorum. Oluşturacağımız koordinasyon kurulunda da önemli bir misyon oluşturacağını düşünüyorum. Biz şeffaf olacağız, şeffaflığın ilk adımını buradan atacağız. İnşallah her şey çok farklı olacak yeni sezonda. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Rahmetli Hasan Doğan dönemi Türkiye futbol federasyonu ile özdeşleşen güven, futbolda anlayış ve yeni dönem en büyük kazanım olacak. Bu vesileyle 5 Temmuz 2008 yılında kaybettiğimiz futbolda önemli izler bırakan, rehberimiz olan Merhum Hasan Doğan Başkanımızı vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



Süper Lig 2022-2023 sezonu 1. Hafta maçları



Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçti. Diğer karşılaşmalar ise şu şekilde:



Giresunspor - Adana Demirspor



Karagümrük - Alanyaspor



Beşiktaş - Kayserispor



Antalyaspor - Galatasaray



DG Sivasspor - Gaziantep FK



MKE Ankaragücü - Konyaspor



Başakşehir - Kasımpaşa



İstanbulspor - Trabzonspor



Fenerbahçe - Ümraniyespor



Derbi haftaları belli oldu



Ligde ilk derbi müsabakası, 4. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe, 10. haftada Beşiktaş ve Trabzonspor, 13. hafta Galatasaray ile Beşiktaş, 15. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe, 18. hafta ise Fenerbahçe - Galatasaray karşı karşıya gelecek.