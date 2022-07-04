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Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu!

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'ini Carlos Sainz kazandı.

Ekleme: 4.07.2022 - 11:11 Güncelleme: 4.07.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si nefesleri kesti.

Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu!

Korkutucu bir kaza ile başlayan yarışta zafere pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz ulaştı.

Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu!

Red Bull'dan Sergio Perez 2. olurken, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu!

Kariyerinin ilk yarış zaferini kazandı
Bu sonuçla birlikte Carlos Sainz kariyerinin ilk yarış zaferine ulaşmış oldu.

Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu!

Şampiyona lideri Max Verstappen ise yarışı yedinci sırada bitirdi.

Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu!

Formula 1'de sezonun 11. yarışı, 10 Temmuz'da Avusturya'da gerçekleştirilecek.
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