FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Büyük Britanya'yı evinde devirdi!

İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da yapılan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, Larkin, Buğrahan ve Sertaç ile skor üretti.Maçın 5. dakikasını 13-5 önde geçen milliler, Olaseni'nin pota altından, Hesson ile Whelan'ın dışarıdan bulduğu basketlerle 8-0'lık seriye engel olamadı ve 6. dakikada fark 2 sayıya (11-13) indi. Dış atıştan etkinliğini sürdüren ev sahibi takım, Clark'ın 8. dakikadaki basketiyle 16-15 öne geçti. Şehmus ve Melih'in hareketlendirdiği "12 Dev Adam" ilk çeyreği 20-18 üstün bitirdi.A Milli Takım, ikinci çeyreğe iyi giremedi. Pota altında Olaseni'yi durduramayan milliler, 13. dakikada 24-22 geri düştü. İki takımın da hücumda üretken olamadığı müsabakada Larkin'in 15. dakikadaki 3 sayılık basketiyle üstünlük bir kez daha ay-yıldızlılara geçti: 25-27. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada Türkiye, son dakikada farkı açarak devre arasına 11 sayı farkla 42-31 üstün girdi.Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran A Milli Takım, farkı çift hanede tutmayı başardı. Müsabakanın son çeyreğine ay-yıldızlıların 62-51 üstünlüğüyle geçildi.Son periyoda ilk 27 saniyede bulduğu 4-0'lık seriyle giren milliler, iyi oyununu sürdürdü ve 36. dakikada Buğrahan'ın basketiyle 19 sayılık (58-77) fark yakaladı. Kalan sürede milliler farkın da verdiği rehavetle üst üste hücumlardan boş döndü. Büyük Britanya ise serbest atış çizgisinden ve 3 sayı gerisinden skor üreterek farkı eritmeye çalıştı. Ancak farkın tek haneye düşmesine izin vermeye ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 85-71 kazandı.Bu sonuçla A Milli Takım, ilk tur elemelerini 2 galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, elemelerin ikinci turunda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak.A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Büyük Britanya maçını kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.Ataman ve milli oyunculardan Ömer Faruk Yurtseven, İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Vertu Motors Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."İngiltere maçı bizim için önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı." diyen Ataman, zaman zaman çok iyi bir basketbol oynadıklarını, özellikle fiziksel anlamda ciddi üstünlük kurduklarını dile getirdi.Ataman, maçın ikinci yarısında savunma agresivitesini artırarak, pota altında ikili oyunlar, Yurtseven ve Şehmus Hazer'in çaldığı toplar ve Shane Larkin'in bulduğu sayılarla maçın kontrolünü ellerine aldıklarını bildirdi.Newcastle'da önemli ve mükemmel bir galibiyet elde ettiklerinin altını çizen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeni bir takımız. Yeni bir kadro var ve ben oyuncularımın bu almış olduğu sorumluluk ve vermiş olduğu mücadeleden çok memnunum. En iyi şekilde Türkiye'yi, ay yıldızlı bayrağı bu akşam burada temsil ettiğimizi düşünüyorum. İngiltere’nin bu sahada oynadığı son 3 maçta, Almanya, Fransa ve son olarak Yunanistan’ı yendiğini düşünürsek, önemli bir galibiyet. Her ne kadar bizim seviyemizde bir takım olmasa da önemli, buradan galibiyet çıkarmak bizim için çok önemli."Ataman, bu akşam çok sayıda Türk taraftarın da kendilerini desteklediğinin altını çizerek, "Bu da bizim birlikteliğimizi, gücümüzü gösteriyor. Bu bizde, hepimizde ciddi sinerji yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.Maç için Newcastle'a gelen Türk taraflara da teşekkür eden Ataman, "Avrupa'ya çok güzel bir mesaj da vermiş olduk. Her yerde biz varız." diye konuştu.Ataman, özellikle milli takıma antrenörlük yapmanın kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, Türkiye'ye temsil etmekten onur duyduğunu dile getirdi.Ayrıca, Ataman, eksik olan takım oyuncularının da ağustosta ekibe dahil olacağını vurgulayarak, böylelikle takımın çok daha güçleneceğini belirtti.Oyunculardan Larkin'in de artık Türk milli takımının bir parçası olduğunu ve Türkiye'de yaşadığı için iyi hissettiğini belirten Ataman, Larkin'in takıma büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.Milli oyunculardan Yurtseven de maça bütün kartlar hazır şekilde çıktıklarını dile getirerek, "Tabi eksik oyuncular var ama bence o heyecanı, hırsı yansıtabildik.” ifadesini kullandı.Büyük Britanya takımının, Türkiye takımı seviyesinde olmadığını fakat 3 galibiyet alan bir takıma karşı aldıkları zaferin önemli olduğunu söyleyen Yurtseven, "Bir yandan da temsil ettiğimiz Türkiye olduğu için, her maç, her sahaya adım attığımızda iyi iş yaptığımızı düşünüyorum." dedi.A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, Büyük Britanya karşılaşmasından galibiyetle ayrılmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Milli oyuncularından Onuralp Bitim ve Sertaç Şanlı, İngiltere'nin Newcastle şehrindeki Vertu Motors Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından maça ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Onuralp Bitim, kendileri için en önemli şeyin kazanmak olduğunu belirterek, "Takımca hazırlıklarımızı çok iyi yapmamıza rağmen, sonuçta maç temposunda birbirimize alışıp kimyamızın daha çok artması gerekiyordu. Bugün bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.Bitim, antrenörlerinin bu maçla ilgili değerlendirmelerinin ardından eksikliklerini tamamlayarak bir sonraki maça çok daha iyi çıkacaklarının altını çizerek, "Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz." dedi.Ayrıca Bitim, Türkiye'nin Dünya Basketbol Şampiyonasındaki şansının da yüksek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok iyi, kaliteli bir takımız. Çok iyi çalışıyoruz. Bu süreci de iyi değerlendiriyoruz. Bu bir başlangıç oldu. Bu maçın en önemli şeyi kazanmaktı çünkü kazanmak da bir alışkanlık. Şu anda başladık. Umarım önümüzdeki maçları da kazanarak bu alışkanlığımızı devam ettiririz."Oyunculardan Sertaç Şanlı da Büyük Britanya karşılaşmasının kendileri için zor bir maç olduğunu fakat iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.Şanlı, Türk takımının çok yetenekli oyunculardan oluştuğunun altını çizerek, Newcastle'da güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti."Bizim ilk amacımız galibiyetti. Önümüzde de uzun bir hazırlık dönemi olacak. Oyunumuzu daha iyileştireceğiz." diyen Şanlı, Türkiye'nin Dünya Basketbol Şampiyonasındaki şansının da yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.Şanlı, maçı izleyen Türk taraflara ilişkin de şunları söyledi:"Onlara çok teşekkür ederiz. Bu kadar Türk taraftar geleceğini düşünmüyordum. Burada bu kadar Türk'ün yaşadığını bilmiyordum. Onların desteği bizim için çok önemli. Bize çok destek ve güç verdiler. Onları bizim arkamızda hissetmek en önemlisi. Onlar için daha iyisini yapacağız."