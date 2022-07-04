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Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika haberleri geliyor. Slovenya'da kamp yapacak olan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı 13 ismi kadro dışı bıraktı. 13 futbolcular arasında geçen sezon transfer edilen ve 1 maçta dahi forma giymeyen isim de yer aldı.

Ekleme: 4.07.2022 - 13:46 Güncelleme: 4.07.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika haberleri geliyor. Slovenya'da kamp yapacak olan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı 13 ismi kadro dışı bıraktı. 13 futbolcular arasında geçen sezon transfer edilen ve 1 maçta dahi forma giymeyen isim de yer aldı.

27 Haziran toplanan ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 Temmuz'a kadar az sayıda oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj kentinde kampa girecek.
Özel uçakla öğle saatlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya giden Karadeniz ekibi, Kranj kentinde 17 Temmuz'a kadar 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Bordo-Mavililer'in Slovenya kampı şu isimlerden oluşuyor:

Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Berat Özdemir, Hamsik, Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Edin Visca.

13 İSİM KADRO DIŞI
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı 13 ismi ise kamp kadrosunun dışında bıraktı. İşte o futbolcular...

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Erce Kardeşler

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Abdülkadir Parmak

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Trondsen

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

İsmail Köybaşı

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Flavio

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Yunus Mallı

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Diabate

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Fode Koita

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Salih Kavrazlı

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Enis Destan (Hiçbir resmi maça çıkmadı)

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Batuhan Kör (Hiçbir resmi maça çıkmadı)

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Bruno Peres (Sakat)

Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Gervinho (Sakat)
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