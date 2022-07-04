Abdullah Avcı 13 ismin biletini kesti! Trabzonspor'da tek bir maç bile oynamadı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika haberleri geliyor. Slovenya'da kamp yapacak olan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı 13 ismi kadro dışı bıraktı. 13 futbolcular arasında geçen sezon transfer edilen ve 1 maçta dahi forma giymeyen isim de yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'dan son dakika haberleri geliyor. Slovenya'da kamp yapacak olan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı 13 ismi kadro dışı bıraktı. 13 futbolcular arasında geçen sezon transfer edilen ve 1 maçta dahi forma giymeyen isim de yer aldı.27 Haziran toplanan ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 Temmuz'a kadar az sayıda oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj kentinde kampa girecek.Özel uçakla öğle saatlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya giden Karadeniz ekibi, Kranj kentinde 17 Temmuz'a kadar 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.KAMP KADROSU AÇIKLANDIBordo-Mavililer'in Slovenya kampı şu isimlerden oluşuyor:Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Berat Özdemir, Hamsik, Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Edin Visca.13 İSİM KADRO DIŞIBu arada teknik direktör Abdullah Avcı 13 ismi ise kamp kadrosunun dışında bıraktı. İşte o futbolcular...Erce KardeşlerAbdülkadir ParmakTrondsenİsmail KöybaşıFlavioYunus MallıDiabateFode KoitaSalih KavrazlıEnis Destan (Hiçbir resmi maça çıkmadı)Batuhan Kör (Hiçbir resmi maça çıkmadı)Bruno Peres (Sakat)Gervinho (Sakat)