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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kazananı belli oldu!

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

Ekleme: 4.07.2022 - 09:44 Güncelleme: 4.07.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş kaldı.

Finale kalan başpehlivanlar, kule hakemliğinin anonsuyla Er Meydanı'na çağrıldı.

Cazgırlar tarafından Cengizhan Şimşek "Karizmatik başpehlivan" Mustafa Taş da "En genç başpehlivan" diye takdim edildi.

Başpehlivanlar salavatlanarak peşreve çıktı. Yaptıkları güreşler ve favori isimleri elemeleri nedeniyle son yılların "sürprizlerle dolu Kırkpınar"ı dedirten başpehlivanlar Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek'e tribünler coşkuyla karşılık verdi.

Favori isimleri yenerek finale geldiler
Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Cengizhan Şimşek ile Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i eleyerek finale yükselen Mustafa Taş güreşe tutuştu.

İki yıldır baş boyunda güreşen Cengizhan Şimşek ile bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş arasındaki müsabakanın ilk anları, güreşçilerin birbirlerini tartmalarıyla geçti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu

İkisine de ihtar verildi
Cüsse olarak birbirine denk iki pehlivana aktif bir güreş sergilemedikleri gerekçesiyle ikisine de ihtar verildi.

Karar sonrası bir süre karşılıklı kontraataklar gözlendi ancak güreşin yeniden pasifleşmesi nedeniyle merkez hakem kurulu başkanı Ziya Ünlü pehlivanların yanına gelerek atak olmaları yönünde uyardı.

Cengizhan Şimşek müsabakayı kazandı
İki pehlivan, ara ara kontra ataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Puan alanın kazanacağı bölüme geçildi. Sert el enselerle başlayan bu bölüm, karşılıklı çift dalmalarla ataklarıyla daha hareketli geçti.

Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek, bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.
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