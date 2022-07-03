Trezeguet İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Aston Villa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile anlaşma sağladı.Gece saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki oyuncu ardından Trabzon'a gidecek. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.İstanbul'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trezeguet, "Çok mutlu oldum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve çok iyi bir hocası var. Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu." ifadelerini kullandı.