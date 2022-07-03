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Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi! Aldığı karar Erik ten Hag'ı şoke etti...

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. 37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, gelecek sezon Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma kararı aldı.

Ekleme: 3.07.2022 - 01:38 Güncelleme: 3.07.2022 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren ve takımın başına Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ı getiren Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor.

37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, gelecek sezon Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma kararı aldı. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes alıcılarla çoktan temasa geçti.

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United'ın en golcü futbolcusu olurken oynadığı 38 maçta 24 gol kaydetti.

GOAL'ün haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılık talebinde bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AYRI KALMAK İSTEMİYOR!

Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo, 2022/23 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor.

Manchester United'ın geçen yıl Premier Lig'de ilk dördün dışında kalması, Ronaldo'yu kariyerinde 5 kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edebileceği bir takım aramaya itti.

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

United'ın bu sezon ligde zirve mücadelesi veremeyeceğini düşünen Ronaldo, ilk dördün bile gerçekçi bir hedef olmadığına inanıyor.

Görkemli kariyerinin sonbaharında olan yıldız forvet Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde oynamaya devam etmek istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nden bir sezon dahi uzak kalmaya tahammülü olmadığı belirtildi.

Yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın yeniden yapılanma projesi Ronaldo'yu kalmaya ikna edemedi.

YENİ TAKIMI MERAK EDİLİYOR!

Jorge Mendes'in temas kurduğu takımlar arasında Bayern Münih ve Chelsea'nin yer aldığı konuşuluyor.

İtalyan basınında ise Cristiano Ronaldo'nun İtalya Serie A'ya dönebileceği yazılıyor.

GOAL'ün kaynaklarına göre, Ronaldo'nun gideceği takımın şimdiden belli olduğu belirtiliyor.

ERİK TEN HAG RONALDO'YU TAKIMDA TUTMAYI PLANLIYORDU

Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi Ronaldo'yu takımda tutmayı planlıyordu.

Darwin Nunez'i Liverpool'a kaptıran Kırmızı Şeytanlar'ın hücum hattı için elinde kalan tek alternatif Ajax forması giyen Antony.

Erik Ten Hag bu sezon ileri uçta Ronaldo'yu kullanıp, gelecek yaz kadroya yeni bir santrafor katmayı planlıyordu.

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