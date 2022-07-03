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Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık müsabakalarında favori isimler kaybederek er meydanına veda etti. Ali Gürbüz’ü eleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara gibi isimler veda etti.

Ekleme: 3.07.2022 - 11:06 Güncelleme: 3.07.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
661 yıllık gelenek bu yıl da devam ediyor.

Tarihin en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'de büyük heyecan yaşanıyor.

Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve finalisti İsmail Koç’un 2'nci turda turnuvadan elenmesinin ardından 3'üncü turda da sürprizler yaşandı.

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi!

Sürprizler yaşandı
Gürbüz’ü eleyen İsmail Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren’e altın puanla kaybederken, Orhan Okulu ise Cengizhan Şimşek’e kaybetti. Favorilerin tek tek elendiği müsabakaları sonunda finale kalan isimler tahminlerin dışına çıktı.

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi!

Okulu gözyaşlarına engel olamadı
Kırkpınar’da 2014 ve 2017 yıllarında şampiyon olan Orhan Okulu’nun rakibi Cengizhan Şimşek’e kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntü ise dikkat çekti.Yere yığılan ve gözyaşlarına engel olamayan Okulu’yu antrenörleri teselli etti.

Bugün gerçekleştirilen güreşlerin ardından çeyrek finale çıkan başpehlivanlar şu şekilde:

"Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban."

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi!

Yarın final müsabakası gerçekleşecek
661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın çeyrek final, yarı final ve sonrasında yapılacak final mücadelesinin ardından sona erecek.

Kırkpınar'da favori başpehlivanlar elendi!
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