  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kerem Aktürkoğlu'ndan ters köşe! Lyon, Borussia Dortmund, Atletico Madrid derken...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmuştu. Lyon, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinin peşinde olduğu Kerem son kararını verdi.

Ekleme: 3.07.2022 - 16:11 Güncelleme: 3.07.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren Dursun Özbek yönetimi şimdi de transferde gaza basmaya başladı. Yeni yönetimin ilk transferi Abdülkerim Barkdakcı olmuş ve daha sonra da genç oyuncu Kazımcan Karataş'ı da renklerine bağlamıştı.

Transferde hız kesmek istemeyen Galatasaray'da yeni bir golcü takviyesi de yapılmak isteniyor. Bunun yanında takımın yıldızları olan oyuncuları için de teklifler gelmeye devam ediyor.

MARCAO TRANFER OLMAK İSTİYOR

Özellikle de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla öne çıkan isimler olan Marcao ve Kerem'in transfer olup olmayacağı merak ediliyordu. Marcao için Sevilla ile görüşmeleri devam ettiren yönetim, istediği teklifi alması halinde Brezilyalı stoperi satacak. Marcao'nun Avrupa'ya transfer olmak istediği ifade edildi.

KEREM'İN GELECEĞİ NETLEŞİYOR

Diğer yandan gözler, Keram Aktürkoğlu'nun geleceğine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda takımın parlayan yıldızı olan genç oyuncu için Lyon, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid dahil birçok Avrupa devi harekete geçmişti.

KARAR VERİLDİ

Yönetim, Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon Euro bandından bir değer biçmiş fakat istenilen teklifin gelmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncusu için kararını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 1 SENE GALATASARAY'DA OYNAYACAK

Yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen sarı-kırmızılılarda merak edilen en önemli hususlardan biri de Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceği konusu...

Okan Buruk'un kendisi ile yaptığı özel görüşme sonrası bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, takımını bu sezon da yalnız bırakmama kararı aldı.

15-20 MİLYON EURO BANDINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Dursun Özbek yönetimi, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 16.5 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon euro civarı bir transfer teklifi gelmesi halinde yıldız oyuncunun gidişine izin verecek.

KEREM EN VERİMLİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol 12 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem, kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi. Galatasaray ile 3933 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın en çok maça çıkan futbolcularından biri olmayı da başardı.

Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu bu sezon çıktığı toplam 52 maçta 13 gol, 13 asistlik istatistik yakalamıştı.

Galatasaray yönetimi Erik Botheim transferi için girişimlerini sürdürüyor. Krasnodar forması giyen yıldız oyuncuyla ilgili 20 milyon Euro'luk tazminat durumunun daha sonra Aslan'ın önüne çıkmaması için dikkatli ve sakin adımlar atılacağı öğrenildi.
Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar!
HDP kongresinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! Posterini açmaya çalışıp slogan atarak halay çektiler!
MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı...
Çipras, Miçotakis'i topa tutmuştu! Yunanistan'da ‘Turkaegean’ krizi! Yine şikayet ettiler!
CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare! Irkçı Marine Le Pen’e benzetildi: Dokunamıyorsunuz!
İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!
6'lı masada yeni kriz! Eşgal çizilecek toplantı öncesi iletişim sıkıntısı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret 2022 açıklaması...
Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!
Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Milyonları rahatlatan maaş ve ikramiye düzenlemesi tamam!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'deki emekli maaşının peşine düştü!
25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki! CHP milli başarılara da karşı!
Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık detayları duyurdu! 15 Nisan 2023'te hazır!
Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi! Çalışmalarda sona yaklaşıldı!
Başkan Erdoğan'dan Rum liderinin görüşme talebine yanıt... KKTC'ye gel görüşelim!
'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

Hangi ilçeler il olacak? Veriler 25 ilçeyi işaret ediyor...

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...