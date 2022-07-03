Kerem Aktürkoğlu'ndan ters köşe! Lyon, Borussia Dortmund, Atletico Madrid derken...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmuştu. Lyon, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinin peşinde olduğu Kerem son kararını verdi.

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren Dursun Özbek yönetimi şimdi de transferde gaza basmaya başladı. Yeni yönetimin ilk transferi Abdülkerim Barkdakcı olmuş ve daha sonra da genç oyuncu Kazımcan Karataş'ı da renklerine bağlamıştı.



Transferde hız kesmek istemeyen Galatasaray'da yeni bir golcü takviyesi de yapılmak isteniyor. Bunun yanında takımın yıldızları olan oyuncuları için de teklifler gelmeye devam ediyor.



MARCAO TRANFER OLMAK İSTİYOR



Özellikle de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla öne çıkan isimler olan Marcao ve Kerem'in transfer olup olmayacağı merak ediliyordu. Marcao için Sevilla ile görüşmeleri devam ettiren yönetim, istediği teklifi alması halinde Brezilyalı stoperi satacak. Marcao'nun Avrupa'ya transfer olmak istediği ifade edildi.



KEREM'İN GELECEĞİ NETLEŞİYOR



Diğer yandan gözler, Keram Aktürkoğlu'nun geleceğine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda takımın parlayan yıldızı olan genç oyuncu için Lyon, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid dahil birçok Avrupa devi harekete geçmişti.



KARAR VERİLDİ



Yönetim, Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon Euro bandından bir değer biçmiş fakat istenilen teklifin gelmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncusu için kararını verdi.



KEREM AKTÜRKOĞLU 1 SENE GALATASARAY'DA OYNAYACAK



Yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen sarı-kırmızılılarda merak edilen en önemli hususlardan biri de Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceği konusu...



Okan Buruk'un kendisi ile yaptığı özel görüşme sonrası bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, takımını bu sezon da yalnız bırakmama kararı aldı.



15-20 MİLYON EURO BANDINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



Dursun Özbek yönetimi, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 16.5 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon euro civarı bir transfer teklifi gelmesi halinde yıldız oyuncunun gidişine izin verecek.



KEREM EN VERİMLİ SEZONUNU GEÇİRDİ



Bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol 12 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem, kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi. Galatasaray ile 3933 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın en çok maça çıkan futbolcularından biri olmayı da başardı.



Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu bu sezon çıktığı toplam 52 maçta 13 gol, 13 asistlik istatistik yakalamıştı.



Galatasaray yönetimi Erik Botheim transferi için girişimlerini sürdürüyor. Krasnodar forması giyen yıldız oyuncuyla ilgili 20 milyon Euro'luk tazminat durumunun daha sonra Aslan'ın önüne çıkmaması için dikkatli ve sakin adımlar atılacağı öğrenildi.