Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'ın elinden alıyor...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Alex Teixeira ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim kadroyu güçlendirmek adına milli futbolcu için atağa kalktı. Beşiktaş, Valerien Ismael'in de istediği ve G.Saray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen milli yıldıza teklif yapacak.

Geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istyor. Transfer çalışmalarını devam ettiren siyah-beyazlı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor.ALEX TEIXEIRA İLE YOLLAR AYRILDIValerien Ismael'in transfer raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hocanın istediği oyuncular için kolları sıvadı. Beşiktaş'ta büyük ümitlerle transfer edilen fakat istenileni veremeyen Alex Teixeira ile yollar ayrıldı.SAISS VE GEDSON TAKIMA DAHİL EDİLDİYeni sezon için Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Romais Saiss'i transfer eden Kartal, Gedson Fernandes'e de kavuştu. Wout Weghorst transferinde de sona gelen yönetim kısa sürede oyuncuya kavuşacak.Transferde hızını artıran ve şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminden Okay Yokuşlu hamlesi geldi.BEŞİKTAŞ'TAN G.SARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDE BULUNAN OKAY YOKUŞLU HAMLESİCelta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran milli futbolcu ile hemen temasa geçen siyah-beyazlılar, ikinci kez ikna çalışmalarına başladı.Daha önce görüştükleri 28 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'ın da istemesi nedeniyle işi sıkı tutan Beşiktaş, bu hafta içinde pazarlık masasına oturmak için menajeriyle sözleşti.6 MİLYON EURO'YA CELTA VİGO'YA GİTMİŞTİTeknik direktör Valerien İsmael'in de alınması yönünde talimat verdiği Okay'ın beklentileri hakkında ön bilgi alan yönetimin, şartların uyması halinde transferi hemen bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.2018 yılında Trabzonspor'dan 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya giden tecrübeli oyuncu, 2021'de West Bromwich'e, 2022 yılında ise Getafe'ye kiralanmıştı.