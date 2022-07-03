BAŞKAN YAZICI, GAZETECİLER VE FENOMENLER İLE BİRLİKTE DRAGON BOAT YARIŞI YAPTI

Tuzla Belediyesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na özel festival düzenledi. Düzenlenen festivalde Dragon Boat Yarışları, Fly Board, Yelken, Su Jeti gösterileri düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, fenomenler ve gazeteciler ile birlikte özel bir dragon boat yarışı yaptı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” . Bizim için, Anadolu evlatları deniyor. Aslında biz mavi vatanın da evlatlarıyız. Anadolu’yu bize vatan yapan ve onu vatan yapmak için dökülen kan ne ise mavi vatan yapmak için de dökülen kan aynı kandır. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bayramımızı kutluyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu dolayısıyla Milli Bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle özel bir festival düzenledi. Türkiye’nin tek gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapılan festival kapsamında Dragon Boat Yarışları, Fly Board, Yelken, Su Jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktiviteler düzenlendi. Festivale İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Festival kapsamında İstanbul’da bulunan kürek takımların katılımı ile yapılan dragon boat yarışları nefes kesti. Başkan Yazıcı fenomenler ile birlikte gazetecilere karşı özel bir dragon boat yarışına katıldı. O yarış keyifli anlara sahne oldu.



“BAYRAMIMIZI KUTLUYORUM”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” bugün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz. Bugün bütün paydaşlarımız ile birlikte bayram havasında su sporları festivali ile kutlama yapıyoruz. Burada biz tüm paydaşlarımız ile birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Su sporları kapsamında kürek, kano, dragon boat yarışları yapıldı. İnşallah yağlı kazık gösterileri olacak. Biz sosyal medya fenomenleri ile birlikte gazeteciler ile yarışacağız. Kabotaj Bayramı bizim için onur bayramıdır. 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız kararı ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. Kutlu ve mutlu olsun. Bizim için Anadolu evlatları deniyor. Aslında biz mavi vatanın da evlatlarıyız. Anadolu’yu bize vatan yapan ve onu vatan yapmak için dökülen kan ne ise mavi vatan yapmak için de dökülen kan aynı kandır. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bayramımızı kutluyorum” dedi.



“TUZLA DENİLİNCE AKLIMIZA SU SPORLARI GELECEKTİR”

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu,” Bugün Tuzla’da muhteşem bir gün yaşanıyor. Su sporları festivali ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz. Muhteşem bir festival yapıyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan gösteriler gerçekten muhteşem bir festival. Tüm sporcularımız yarışacaklar ve gerçekten su sporları ile dolu dolu bir gün yaşayacağız. Tuzla deniz ile özdeşleşmiş bir ilçemizdir. Bugüne kadar Tuzla deyince aklımıza tersaneler geliyordu, bundan sonra su sporları gelecek. Önümüzdeki günlerde zaten var olan yelken, kürek, kano kulüpleri ile daha güçlü bir şekilde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek spor kulüpleri olacaklar. Bu festivalin asıl amacı farkındalığı artırmaktır” dedi.