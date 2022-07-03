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19. Akdeniz Oyunları Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün yarı finalde!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün yarı finale çıktı.

Ekleme: 3.07.2022 - 16:35 Güncelleme: 3.07.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Atıcılık trap erkekler kategorisinde Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün, yarı finale yükseldi.

Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nedim Tolga Tunçer 122 puanla 2'inci, Oğuzhan Tüzün 121 puanla 3'üncü sırada yer alarak yarı final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Trap kadınlar kategorisi sıralama atışlarını Rümeysa Pelin Kaya 112 puanla 9'uncu, Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 110 puanla 11. sırada tamamladı.
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