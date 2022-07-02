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İşte Galatasaray'ın yeni transferi...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen sol bek Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Kulüp ayrıca Kazımcan Karataş'ın formalı fotoğraflarını servis etti ve transfer KAP'a bildiirldi. İşte alacağı rakam.

Ekleme: 2.07.2022 - 01:11 Güncelleme: 2.07.2022 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Geçen hafta Eyüpspor'a transfer olup, daha sonra Galatasaray'a kiralanması gündeme gelen Kazımcan'la ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:.

"16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk."

KAZIMCAN KARATAŞ: SABIRSIZIM

Bu arada Kazımcan Karataş, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı formayla taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

FORMAYI GÖĞÜSLEDİ

Kulüp ayrıca Kazımcan Karataş'ın formalı fotoğraflarını da sosyal medya heasplarından paylaştı.

.GALATASARAY'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

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