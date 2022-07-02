Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi!

Tenisçi Çağla Büyükakçay’a, Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezası İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildi.

WADA tarafından doping cezası verilen tenisçi Çağla Büyükakçay, hukuk mücadelesini kazandı. Kendisine haksız doping cezası verildiğini belirterek hukuk yolunu seçen Çağla Büyükakçay'ı sevindiren karar çıktı. İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi, Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasını iptal etti.



