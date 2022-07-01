Zeki Çelik, Roma'ya katılıyor!

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, Roma ile anlaşma sağladı.

Zeki Çelik'in yeni adresi İtalya Serie A oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcuyu kadrosuna kattı.



Sky Sport Italia'nın haberine göre, başkent ekibi bu transfer için 7 milyon bonservis bedeli ödeyecek.



Roma ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek. Transferin bir parçası olarak Ebrima Darboe, Lille'e kiralanacak.



Anlaşma 4 yıllık

Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Lille'de Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik'in, 4 yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.



Bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistle oynayan 25 yaşındaki savunmacı, 32 maçlık A Milli Takım kariyerinde 2 gol kaydetti.



Daha önce Mile Svilar ve Nemanja Matic'i kadrosuna katan Roma'nın hedefinde, orta saha oyuncusu Davide Frattesi bulunuyor.