  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zeki Çelik, Roma'ya katılıyor!

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, Roma ile anlaşma sağladı.

Ekleme: 1.07.2022 - 17:17 Güncelleme: 1.07.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Zeki Çelik'in yeni adresi İtalya Serie A oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, başkent ekibi bu transfer için 7 milyon bonservis bedeli ödeyecek.

Roma ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek. Transferin bir parçası olarak Ebrima Darboe, Lille'e kiralanacak.

Anlaşma 4 yıllık
Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Lille'de Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik'in, 4 yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistle oynayan 25 yaşındaki savunmacı, 32 maçlık A Milli Takım kariyerinde 2 gol kaydetti.

Daha önce Mile Svilar ve Nemanja Matic'i kadrosuna katan Roma'nın hedefinde, orta saha oyuncusu Davide Frattesi bulunuyor.
Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Danıştay korsanlığa ‘dur’ dedi: Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı HEAŞ’ın ihalesi boşa çıktı
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli gelişme: Avcı kardeşler...
TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor! ‘Dövizinizi yurtdışına kaçırın’ taktiği…
Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı
Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi önemli açıklamalar!
Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!
Türkiye Thodex vurgununu konuşmuştu: Faruk Fatih'in ağabeyinden pişkin talep
CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti!
Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!
İsveç ve Finlandiya adım atmazsa Türkiye ne yapacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Bu işin 'Meclis'i var!
Artvin'de heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var...
Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti! 550 bin kişi yararlanabilecek!
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Ünlü ressam Francis Bacon'un portresi açık artırmada rekor fiyata satıldı!

Ünlü ressam Francis Bacon'un portresi açık artırmada rekor fiyata satıldı!

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...