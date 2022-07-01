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Trabzonsporlular Nwakaeme gitti diye üzülüyordu! Trabzonspor, Trezeguet transferini bitirdi!

Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası sol kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Trezeguet'ye bordo-mavili formayı giydirmeye hazırlanıyor.

Ekleme: 1.07.2022 - 17:02 Güncelleme: 1.07.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için transferlerle kadrosunu güçlendiren son şampiyon Trabzonspor, 5. imzayı Trezeguet'ye attırmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon kadroda bulunan Stefano Denswil'le yola devam eden, Erencan Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katan Fırtına, Anthony Nwakaeme'nin yerini Mısırlı yıldızla doldurdu.

Abdullah Avcı'nın isteği sonrasında ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla tanıdığımız Trezeguet için Aston Villa görüşmelerini sürdüren Fırtına, uzun süren pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibi ile el sıkıştı.

Trabzonsporlular Nwakaeme gitti diye üzülüyordu! Trabzonspor, Trezeguet transferini bitirdi!

Paylaşım yapıldı
Yıldız kanat oyuncusu ile de anlaşmaya varan Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Trezeguet'nin gol sevincinin emojilerle paylaşan bordo-mavililer, transferi açıklamaya hazırlanıyor.

Trabzonsporlular Nwakaeme gitti diye üzülüyordu! Trabzonspor, Trezeguet transferini bitirdi!

Nwakaeme'nin yerine geliyor
Bordo-mavililere imza attığı günden bu yana 4 senede gösterdiği başarılı performansla, taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı futbolcunun boşluğunu en kısa sürede doldurmak istiyor.

Bu doğrultuda Abdullah Avcı'nın isteği sonrasında ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla tanıdığımız Trezeguet ismi gündeme gelmişti.

Başakşehir'de 6 gol, 4 asistle oynadı
Ada temsilcisi 2019'da yıldız oyuncuyu, Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer etmişti. Geçen sezonun devre arasında da Medipol Başakşehir'e kiralamıştı. Başarılı futbolcu sezon başından bu yana sadece 10 dakika süre bulmasına rağmen, Başakşehir'de çıktığı 13 maçta 6 gol, 4 asistle oynayınca yeniden Türkiye pazarında gözde haline geldi.

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