Trabzonspor'dan Haji Wright hamlesi...

Bordo-mavili takım, geçen sezon Antalyaspor formasıyla dikkati çeken bir performans ortaya koyan Haji Wright için 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

Alternatif golcü arayan Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündeme aldı.



Danimarka ekibi SönderjyskE ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euroluk bir teklif sundu.



Antalyaspor da ABD'li golcü için 1 milyon euro civarında bir teklif yaptı.



Trabzonspor, transferde maddi olarak avantajlı konumda bulunurken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



Haji Wright, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.