  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor'dan Haji Wright hamlesi...

Bordo-mavili takım, geçen sezon Antalyaspor formasıyla dikkati çeken bir performans ortaya koyan Haji Wright için 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

Ekleme: 1.07.2022 - 21:40 Güncelleme: 1.07.2022 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Alternatif golcü arayan Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündeme aldı.

Danimarka ekibi SönderjyskE ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euroluk bir teklif sundu.

Antalyaspor da ABD'li golcü için 1 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

Trabzonspor, transferde maddi olarak avantajlı konumda bulunurken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Haji Wright, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 14 gol atıp 1 de asist kaydetmişti.
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
KKTC'den BM'ye Rum kesimiyle iş birliği önerisi...
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması... Yüzde 95'lık artış var!
128 milyar dolar yalanı tescillendi! CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek!
Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Danıştay korsanlığa ‘dur’ dedi: Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı HEAŞ’ın ihalesi boşa çıktı
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli gelişme: Avcı kardeşler...
TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor! ‘Dövizinizi yurtdışına kaçırın’ taktiği…
Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı
Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi önemli açıklamalar!
Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!
Türkiye Thodex vurgununu konuşmuştu: Faruk Fatih'in ağabeyinden pişkin talep
CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti!
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Ünlü ressam Francis Bacon'un portresi açık artırmada rekor fiyata satıldı!

Ünlü ressam Francis Bacon'un portresi açık artırmada rekor fiyata satıldı!

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...