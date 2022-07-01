Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Ozan Tufan Hull City ile anlaştı!

Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile Ozan Tufan'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpte boy gösterecek Ozan Tufan, Hull City tarihinin ilk Türk futbolcusu olacak...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı transfer ettiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi. Oyuncunun Watford forması ile İngiltere futbolu deneyimi de olduğu belirtilirken, Hull City tarihinin ilk Türk oyuncusuolduğuna da dikkat çekildi.



Fenerbahçe ise yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufanİngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.



KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ozan Tufan, geride bıraktığımız sezona Watford'da başlamış, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. İsmail Kartal'ın göreve gelmesi ile kadro dışı kalan futbolcu, sonrasında bir daha kadroya dönememişti.

