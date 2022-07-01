  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!

Cenk Tosun yeninden Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ekleme: 1.07.2022 - 17:31 Güncelleme: 1.07.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, yeni sezon öncesi 2. transferini gerçekleştirdi. İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Sözleşme 2 yıllık
Siyah-beyazlılar, serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta!

22 miyon euroya Everton'a gitmişti
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.
Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Danıştay korsanlığa ‘dur’ dedi: Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı HEAŞ’ın ihalesi boşa çıktı
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli gelişme: Avcı kardeşler...
TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor! ‘Dövizinizi yurtdışına kaçırın’ taktiği…
Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı
Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi önemli açıklamalar!
Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!
Türkiye Thodex vurgununu konuşmuştu: Faruk Fatih'in ağabeyinden pişkin talep
CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti!
Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!
İsveç ve Finlandiya adım atmazsa Türkiye ne yapacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Bu işin 'Meclis'i var!
Artvin'de heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var...
Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti! 550 bin kişi yararlanabilecek!
Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Yeni uygulama yarın başlıyor! İşte hız limiti haritası...

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Emlak fiyatlarındaki balonu patlatan düzenleme! Konutta gerçek fiyat dönemi!

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?

Ünlü ressam Francis Bacon'un portresi açık artırmada rekor fiyata satıldı!

Ünlü ressam Francis Bacon'un portresi açık artırmada rekor fiyata satıldı!

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...

Salmnonella skandalı hortladı: Bir fabrikada daha...