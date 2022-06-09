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Transferi böyle duyurdular! Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti...

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Birçok bölge için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, yıldız isimlerle temaslarda bulunuyor. Son olarak Kanarya'nın gündemine aldığı dünyaca ünü yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiğini duyurdular.

Ekleme: 9.06.2022 - 09:33 Güncelleme: 9.06.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon için düğeye bastı.

İlk iş olarak takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertliler, yapılacak transferlerle birlikte yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde de eleme turlarını geçerek gruplara kalmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, transferde büyük oynuyor.

Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra sıkı bir transfer operasyonu içine giren Fenerbahçe çok sayıda ismi gündemine almış durumda.

Son olarak Kanarya'nın gündemine aldığı dünyaca ünü yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi seçitğini duyurdular. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

BAŞTAN AŞAĞI PORTEKİZ MODELİ

Aylardır takip ettiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz hafta resmi sözleşmeyi imzalayan Jorge Jesus, transfer çalışmalarına hemen başladı.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve listesinde birçok futbolcu bulunan Portekizli teknik adam ile sarı-lacivertli yönetimin bir diğer hedefinin ise altyapıya Portekiz modelini taşımak olduğu ortaya çıktı.

Bu hedefte senelerdir keşfettikleri yeni yetenekleri Avrupa'nın önemli liglerine satma başarısı gösteren Porto ve Benfica örnek alınırken, Jesus'un Benfica'nın genç yaş kategorilerinde görev almış Portekizli Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.

YENİ GENÇLER BULACAKLAR

Özellikle son 1 senedir genç oyunculara ciddi ağırlık veren sarı lacivertliler, İsak Vural, Jin- Ho Jo gibi potansiyeli yüksek isimleri transfer etmiş, Arda Güler'i de A takıma çıkartarak parlatmıştı.

Geleceği altyapıda gören Başkan Ali Koç'un bu sezon da yatırımlarını sürdüreceği ve Portekiz modelini uygulamak konusunda kararlı olduğu gelen haberler arasında.

Transferi böyle duyurdular! Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi seçti...

MARCELO KARARINI VERDİ

Sol bek listesinde bir numaraya Marcelo'yu koyan Fenerbahçe, önemli rakiplerle çekişse de transferde bir adım önde.

Real Madrid'le kontratı 30 Haziran'da bitecek olan ve kariyerine yeni bir sayfa açmak için ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı oyuncuyu, Lyon ve Marsilya da almak istiyor.

F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Ancak tecrübeli futbolcunun, özellikle Jorge Jesus faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı ifade edildi.

Fransa basınında çıkan haberlerde tatil sonrası kararını verecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, İstanbul'a gitme seçeneğinin daha ağır bastığı ifade edildi.
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