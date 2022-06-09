Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yendi!

Son 2 yılın EuroLeague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren finalin 2. maçı yine Ülker Spor Salonu'nda oynandı. Seriye galibiyetle başlayan Sarı-Lacivertli ekip savunmada sergilediği başarılı oyunla Anadolu Efes'i 93-78 mağlup etmeyi başardı ve seride 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 2. maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Son 2 yılın EuroLeague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko arasındaki mücadelede Sarı-Lacivertli ekip savunmada sergilediği başarılı oyunla Anadolu Efes'i 93-78 mağlup etmeyi başardı ve seride 2-0 öne geçti.