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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yendi!

Son 2 yılın EuroLeague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren finalin 2. maçı yine Ülker Spor Salonu'nda oynandı. Seriye galibiyetle başlayan Sarı-Lacivertli ekip savunmada sergilediği başarılı oyunla Anadolu Efes'i 93-78 mağlup etmeyi başardı ve seride 2-0 öne geçti.

Ekleme: 9.06.2022 - 22:20 Güncelleme: 9.06.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 2. maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Son 2 yılın EuroLeague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko arasındaki mücadelede Sarı-Lacivertli ekip savunmada sergilediği başarılı oyunla Anadolu Efes'i 93-78 mağlup etmeyi başardı ve seride 2-0 öne geçti.
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