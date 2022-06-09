Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına yıldızlarla geliyor! 6 kişilik dev transfer listesi gün yüzüne çıktı...

Süper Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, gelecek sezon için gözlerini başkanlık seçimine çevirdi. Sarı-kırmızılı camiada Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı başkanlık seçiminin ardından Galatasaray, yeni sezon için kollarını sıvayacak. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimde adaylardan Dursun Özbek'in yıldızlarla dolu transfer listesi ortaya çıktı. Özbek ve yönetimi, başkanlık koltuğunu alması halinde ilk iş teknik direktör, daha sonra ise transfer için girişimlere başlayacak.

Futbolda 2021-2022 sezonuna Fatih Terim yönetiminde başlayan Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı.



Ayrılığın ardından Burak Elmas yönetiminin taraftarla arası açılırken, takımın başına geçen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı ekipte sonuçları düzeltemedi.



Sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, tarihinin en kötü sıralamalarından birine imza atarken, gelecek sezon için gözler başkanlık seçimine çevrildi.



Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık için çalışmalara başladığı Galatasaray, 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek.



Yeni başkanın belli olmasıyla birlikte teknik direktör ve transferde çalışmalarına hız verecek olan Galatasaray'da Dursun Özbek'in listesi ortaya çıktı.



Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projelerini açıklamıştı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını söyleyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullanmıştı:



"Önce oradan çıkacağım. 2.6 milyar lirayı ödemek suretiyle Bankalar birliği anlaşmasından çıkacağım. Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsak bir tek şartı var, sürdürülebilir mali yapıyı hazırlamamız lazım. Eğer sportif başarının peşinden koşacaksak önce sürdürülebilir bir mali yapı olması lazım ki sürdürülebilir bir başarı gelsin."



"Galatasaray'ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Futbol bizim en önemli başarımız ama basketbolda Erden kardeşimin basketbolda yakaladığı başarıyı hepimiz gördük."



TEKNİK DİREKTÖRDE HEDEF OKAN BURUK



Göreve geldikten sonra ilk iş olarak Okan Buruk'u takımın başına getirmeyi düşünen Dursun Özbek, transferde de detaylı bir çalışma yürütecek.



Okan Buruk da yaptığı açıklamada Galatasaray'ı geri dönmek istediğini belirtmişti.



İşte Dursun Özbek'in 6 kişilik transfer listesi:



ISCO



Sarı-kırmızılı takımda öncelik orta saha transferine verilecek. Aslan'ın bu konuda düşündüğü isimlerden biri de Real Madrid'den ayrılan ve boşa çıkan Isco. Özbek ve yönetimi göreve gelirse Isco için harekete geçecek.



AXEL WITSEL



Galatasaray'ın orta saha transferi için ilgilendiği isimlerden biri de Dortmund'la yollarını ayıran Axel Witsel.



Tecrübeli oyuncuyla Marsilya, Juventus gibi takımlar da ilgileniyor ancak Galatasaray Belçikalı orta sahayı kadrosuna katmak için ısrarcı.



ONYEKURU



Babel'in ayrılışı sonrası o bölgeye transfer yapmak isteyen Galatasaray, eski yıldızı Onyekuru'yu transfer etmeyi planlıyor.



JAVI MARTINEZ



Galatasaray'da orta saha transferi için alternatif isimlerden biri de Javi Martinez. 33 yaşındaki orta sahanın Katar ekibi Qatar SC ile olan sözleşmesi sona erdi.



Sarı-kırmızılı ekip, duruma göre Javi Martinez için girişimlerde bulunabilir.



KAZIMCAN KARATAŞ



Galatasaray, sol bek transferi için Altay'ın 19 yaşındaki yeteneği Kazımcan Karataş'ı düşünüyor.



Sarı-kırmızılı ekip, küme düşen İzmir ekibinde 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.



OĞUZHAN ÖZYAKUP



Orta sahayı güçlendirmek isteyen ve alternatifli bir kadro kurmayı düşünen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Beşiktaş'la yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup oldu.



Tecrübeli orta saha geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşırken Ömer Bayram'ın yaptığı yorum transfer olasılığını güçlendirdi.