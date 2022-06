Bakan Kasapoğlu: 2022 yılı inşallah yeni başarıları taçlandıracağımız bir yıl olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nin adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştüğünü söyledi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda İstanbullu katıldı. Mehteran, kökbörü takımı, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreninin ardından farklı ekipler gösteriler düzenledi.



"Festival adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştü"



Organizasyonun açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nin adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştüğünü söyledi. Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için büyük çaba gösterdiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Geleneksel spor dallarında dünyanın en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı festivali haline gelen organizasyonumuzu bu yıl çok coşkulu bir şekilde düzenlemek bizler için apayrı bir heyecan ve gurur. 2016'dan bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde onlarca ülkeden yüz binlerce ziyaretçi ile gerçekleşen bu festivalde geleneksel, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda pek çok faaliyete imza attık. Festival adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştü. Özellikle geleneksel sporların birleştirici gücü birlik ve kardeşlik bağlarımızın pekişmesi, toplumların birbirine daha da yakınlaşması için çok anlamlı bir vesile. Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına ciddi bir çabayı ortaya koyuyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde her daim desteğimizle, katkımız ve iş birliğimizle yanlarında yer alıyoruz. Milli kimliğimizin en müstesna unsurlarından olan geleneksel spor dallarımızın uluslararası seviyede tanıtımının yapılması 11. Kalkınma Planı'mızda da yer aldı. Etnospor Kültür Festivali, bu amaca hizmet eden, gurur ve büyük heyecan duyduğumuz bir çalışma."

"Her alanda olduğu gibi geleneksel branşlara olan desteğimizle her gün başarı çıtamızı yükseltiyoruz"



Türkiye'de geleneksel sporlarla ilgili 4 farklı federasyonun çalışma yürüttüğünü dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi gençlerimiz aracılığıyla yarınlara aktarmak amacıyla geleneksel sporların misyonu çok önemli. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve büyük destekleriyle geleneksel spor dalları, Türk okçuluğu, atlı sporlar ve geleneksel güreşler olmak üzere 4 ayrı federasyon üzerinde geleneksel spor çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her alanda olduğu gibi geleneksel branşlara olan desteğimizle her gün başarı çıtamızı yükseltiyoruz. Diğer yandan da hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyoruz. Son 5 yılda geleneksel müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'den fazla artış görüyoruz. Gençlerimizin bu branşlara olan ilgisinin ve teveccühünün ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bizler de artan ilgi sonucunda yeni altyapı yatırımlarıyla bu çabayı en güçlü şekilde destekliyoruz. Mevcut tesislerimizi geleneksel branşlara cevap verecek niteliklerle donatıyoruz. Ankara'mızda eşine az rastlanır bir geleneksel spor kompleksini inşa ettik. Bakanlık olarak tüm spor altyapımızla geleneksel sporların gençlerimize tanıtılması, toplumun tamamının bunlardan istifade etmesi için dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



"Performans devrimi"



Türkiye'nin son 20 yılda çok ciddi bir ivmeyi her alanda olduğu gibi sporda da yakaladığını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bunun pek çok anlamda meyvelerini her geçen gün artarak, gururlanarak topluyoruz. Türkiye, bir fiziksel altyapı devrimini gerçekleştirmekle birlikte sporun tabana yayılması ve sportif başarıyla ilgili çalışmalarla performans devrimini de gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.



"2022 yılı, inşallah sporla hatırlayacağımız ve yeni başarıları taçlandıracağımız bir yıl olacak"



Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl İslami Dayanışma Oyunları ile Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizin organizasyon kabiliyetiyle ilgili ünü ve markası herkesin malumu. Gerek tesis altyapımız gerekse iklim ve coğrafi özelliklerimizle tarihi ve kültürel geçmişimizi birleştirdiğimizde ülkemizin spor turizmi açısından da önemli bir marka haline geldiğini görüyoruz. Birçok uluslararası organizasyona, milyonlarca insanın takip ettiği pek çok prestijli spor etkinliklerine en başarılı şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyon heyecanını ülkemizde tecrübe eden misafirlerimiz, sürekli memnuniyetlerini ifade ettikleri gibi yeni talep ve projelerle bize geliyor. Bu bizler için mutluluk vesilesi. Bu yıl ağustos ayında İslami Dayanışma Oyunları'nın heyecanını Konya'mızda yaşayacağız. Organizasyona 56 ülkeden 5 binden fazla sporcu katılacak. Diğer yandan Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız açısından çok önemli gördüğümüz Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bursa'mızda gerçekleştireceğiz. 'Geleceğe atılan geleneksel imza' sloganıyla düzenleyeceğimiz oyunlarda bütün dünya ülkelerinin geleneksel sporlarını en iyi şekilde sergileyeceğiz. 100'ün üzerinde ülkeden Bursa'da ağırlayacağımız Göçebe Oyunları'nı Türk Devletleri Teşkilatı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile bir dünya markası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu organizasyonlar için her geçen gün daha da büyüyen bir heyecanla çalışıyoruz. 2022 yılı, inşallah sporla hatırlayacağımız ve yeni başarıları taçlandıracağımız bir yıl olacak."