Yunus Akgün bombası patlıyor! Lazio derken...

Aslan'ın genç yıldızı Yunus Akgün, devleri peşinden koşturuyor. Yunus'a Lazio'nun ilgisi sonrası transferle ilgili flaş bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...Sezonu Adana Demirspor'da tamamlayan Yunus Akgün gösterdiği performansla parmak ısırttı.Yükselen grafiğiyle dikkat çeken genç yıldız, A Milli Takım'a kadar yükseldi.Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün, transferde İtalyan devlerinin dikkatini çekti.Spor Toto Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.Yunus, kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atmıştı.21 yaşındaki futbolcu, Çizme'de transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor.Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin 11 Haziran'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşuluyordu.ZANIOLO YERİNE YUNUS AKGÜNYunus'la ilgili bir flaş iddia daha gündemi sarstı. Takvim'in derlediği habere göre; Lazio'nun ezeli rakibi Roma da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor.Haberde, takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi.JOSE MOURINHO ÇOK BEĞENDİTeknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi.Yunus, geride bıraktığımız sezonda 31 resmi maçta oynadı ve 8 gol, 14 de asist kaydetti.Yunus Akgün'le ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.