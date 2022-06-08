  • USD: 17,09 - 17,12
  • EURO: 18,29 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

UEFA'dan FIFA kokartlı Abdulkadir Bitigen'e görev!

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran Cuma günü yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasını yönetecek.

Ekleme: 8.06.2022 - 15:50 Güncelleme: 8.06.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran Cuma günü yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
CHP şimdi de kira düzenlemesine karşı çıktı!
Yunanistan'ın planı ortaya çıktı! Göçmenler için harekete geçtiler, hedefte yine Türkiye var...
Rusya devlet kanalı terörist elebaşı Kobani'yi yayına çıkardı
CHP Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüştü! Ekrem İmamoğlu'nun 'balık ziyafeti' ile gündeme gelmişti...
'İYİ Parti'de öfke yok düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu
Başkent Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü!
LPG yüklü tanker devrildi! Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Münbiç'teki teröristler ABD yapımı tanksavar kullanıyor
Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? Düğüm çözülecek... Levent Göktaş...
Halk TV'de büyük skandal! Terör örgütünün elindeki bölgeleri böyle tanımladı...
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
KKTC'den Rum kesimine çok sert tepki: Haddinizi aştınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir iftira daha: Köy okullarını AK Parti kapattı!
Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı için ikinci karar
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO için sunduğu 10 şart belli oldu
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu
Bakan Bozdağ açıkladı! İşte yeni kira artış oranları
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de ilk yaşandı...

Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de ilk yaşandı...

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

3600 ek göstergede detaylar belli oldu! Milyonların beklediği tablo paylaşıldı!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu!

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı