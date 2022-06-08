Milli Takım, Litvanya'yı 6-0 mağlup etti!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Litvanya'yı 6-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk müsabakasında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmada Litvanya'yı 6-0 yendi.



Türkiye'nin galibiyet gollerini 2 ve 14. dakikalarda Doğukan Sinik, 56 ve 81. dakikalarda Serdar Dursun, 89. dakikada Yunus Akgün, 90+1. dakikada ise Halil Dervişoğlu kaydetti.



Bu sonuçla 6 puana yükselen A Milli Futbol Takımı, C Ligi 1'inci Grup'ta liderliğini sürdürdü.



Grubun diğer maçında Lüksemburg, Faroe Adaları'nı 1-0 yenerek 6 puana yükseldi ve ikinci sırada yer aldı.



A Milli Takım, Uluslar Ligi üçüncü maçında 11 Haziran'da Lüksemburg ile deplasmanda, 14 Haziran'da ise Litvanya ile Türkiye'de karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Halil’in pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Doğukan, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



10. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top, baraja da çarparken az farkla üstten dışarı gitti.



14. dakikada kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu’nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



54. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içinde yaptığı şutta Sirvys yatarak, topa engel oldu. VAR uyarısı sonrası hakem Novak Simovic pozisyonu izleyerek, topun elle oynandığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.



56. dakikada beyaz noktada topun başında geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3



64. dakikada Laukzemis’in ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.



72. dakikada topu kapan Halil, ceza sahası içinde kaleci Setkus’u da geçerek yaptığı vuruşta savunma gole izin vermedi.



81. dakikada Salih Özcan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine yerden sert gönderdiği ortaya yakın mesafede dokunan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. 0-4



83. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Setkus, sağına gelen topu yatarak gole izin vermedi.



89. dakikada ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Kerem, arka direğe yolladığı pasta Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. 0-5



90+1. dakikada Orkun’un pasında ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi geçerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6



STEFAN KUNTZ'DAN 6 DEĞİŞİKLİK



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya maçının 11’ini Faroe Adaları ile oynanan ve 4-0 kazanılan maçın kadrosundan tam 6 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Kuntz, 4 gün önce İstanbul’da oynanan maçın kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal’ı 11’e almadı. Bu oyuncuların yerine sahaya çıkan futbolcular ise Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun oldu.



A milliler, Litvanya karşısında sahaya; Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ilk 11’i ile çıktı.



3 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDA YOK



A Milli Futbol Takımı’nda 3 futbolcu hafif sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu, tedbir amaçlı dinlendirildiği için Litvanya maçında tribüne çıktı.



TFF’DEN VILNIUS ÇIKARTMASI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başta başkan Servet Yardımcı olmak üzere birçok yönetim kurulu üyesiyle Litvanya’ya gelerek A millilere destek oldu. TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş karşılaşmayı tribünden takip etti.



300 TÜRK TARAFTAR MİLLİLERE DESTEK VERDİ



Nüfusu 500 bin civarında olan Vilnius şehrinde gün boyunca Milli Maç olduğuna dair bir heyecan ve gösterge yoktu. 5 bin 67 kişilik kapasitesi olan küçük bir statta oynanan milli maça, Litvanyalı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Türk taraftarların olduğu bölümde ve stadın çeşitli yerlerinde Litvanya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 300 kadar Türk taraftar da millilere destek verdi.

