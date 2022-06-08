Giresunspor kongresi iptal edilebilir! Akılalmaz oyunlar...

Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda kümede kalan Giresunspor'da sezon sonunda yapılan kongrede skandal anlar yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin kongresinde mali raporlar üyelerle paylaşılmazken yönetimin ibra edildiği duyuruldu. Yaşananlar sonrasında Giresunspor'un kongresinin iptal edilmesi gündeme geldi.

Giresunspor’un bugün yapılan ikinci olağan genel kurulunda skandal anlar yaşandı. Yeşil beyazlı yönetimin ibra edilip edilmeyeceği konusunun değerlendirildiği esnada mali raporlar üyelerle paylaşılmadı ve yönetimin ibra edildiği duyuruldu.



Bunun yanı sıra kongrede divan heyeti başkanlığı yapan Ercan Ayhan’ın aynı zamanda Hakan Karaahmet’in yönetim kurulu listesinde yer almasının da tüzüğe aykırı olduğu ileri sürüldü.



Giresunspor delegelerinin yaşananlardan rahatsız olduğu ve konuyu mahkemeye götüreceği belirtildi.



Kongre iptal olabilir!



Spor Hukukçusu Emin Özkurt, konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı değerlendirmede kongrede yaşanan usulsüzlüklerin mahkemeye taşınması halinde kongre iptalinin söz konusu olabileceğini söyledi. Mali raporların üyelere okunması gerektiğini ya da bir şekilde üyelerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmalarının altını çizen Özkurt bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.