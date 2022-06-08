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FIFA ve UEFA'nın eski başkanlarının yargılaması başladı!

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de açılan davanın görülmesine başlandı.

Ekleme: 8.06.2022 - 23:01 Güncelleme: 8.06.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Blatter göğüs ağrılarından dolayı rahatsız olduğunu ve davasının açılış gününde mahkemede yaptığı konuşmada ifade veremeyeceğini söyledi. 86 yaşındaki Blatter, Platini'nin sorgulanacağı perşembe günü ifade vermeyi talep etti.

Associated Press (AP) haberine göre ise Blatter'in "İyi nefes alamıyorum. Şu anda bir sorgulamaya cevap verebilecek durumda hissetmiyorum. Yarın daha iyi hissedeceğimi umuyorum" diye konuştu.

Platini'nin de mahkemede olduğu ve Blatter'in arkasında bir tercümanla oturduğu belirtildi.

5 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

İsviçre'nin Bellinzona Federal Ceza Mahkemesinde, 22 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek duruşmalara üç yargıçtan oluşan bir heyet bakıyor. Platini ve Blatter, suçlu bulunmaları halinde 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011 yılının şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi 2021 yılının kasım ayında kabul edilmişti.

86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 66 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık, zimmete para geçirme, Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak ve sahtecilik" suçlamaları yöneltiliyor.

2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için de dava açmıştı.
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