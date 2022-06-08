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BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün istifa etti!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, "Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ile görüştük ve görevime devam edemeyeceğimin bilgisini verdim, Şimdi kongre süreci başlayacak bu süreçte ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

Ekleme: 8.06.2022 - 01:54 Güncelleme: 8.06.2022 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, görevini bırakacağını açıkladı. Düzgün, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e çıkan Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'u tebrik etti.

Futbolun sadece sahada oynanmadığını ileri süren Düzgün, 'Süper Lig'e çıkan takımlar kutluyorum ama nasıl çıktıklarına baktığımızda hakkıyla çıkan da şansıyla çıkan da var. Futbol sadece sahada oynanmıyor bunu gördük, masada da oynayacaksın. Bu çok açık ve net.' dedi.

Düzgün, geçen yıllarda takım olarak çeşitli haksızlıklara maruz bırakıldıklarını öne sürerek, 'Bizim geçtiğimiz yıllarda da masada kaybettiğimiz zamanlar vardı. İklim şartları, diğer bölgelere uzak oluşu, hakemlerin adaletsizliği bu takımı zaman zaman sıkıntılara soktu. Bu sezon da aynı sıkıntılar oldu. Yorum yapmakla olmuyor çünkü söylediğin sözler yerini bulmuyor. Kimsenin olaylara hakkaniyetle baktığı yok. Defalarca TFF Başkanı ve yöneticilerini ziyaret ettiğimiz zamanlar oldu. İstediğimiz şeyleri söyledik ama onlar kendi bildiklerini okudular. Bunu en son Erzurum'daki İstanbulspor maçında gördük.' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e çıkan 3 takımla herhangi bir sorunlarının olmadığını dile getiren Düzgün, 'Ben bunları söylerken amacım Süper Lig'e çıkan takımların başarısına gölge düşürmek değil. Buraya kadar gelen bir takım, bir golle eleniyor. Aslında bir başarısız değiliz ama başarısız olmak için birtakım eylemler gölge düşürüyor. Hiç kimse bize ayrımcılık yapmadı, sadece rakiplere ayrımcılık yapıldı. Biz yönetimle elimizden geleni yaptık vicdanımız rahat ama kısmet böyle oldu.' diye konuştu.

Kulüp başkanlığı görevine devam etmeyeceğini takımın onursal başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e bildirdiğini anlatan Düzgün, sözlerini şöyle tamamladı: 'Onursal başkanımız Mehmet Sekmen ile görüştük ve görevime devam edemeyeceğimin bilgisini verdim. Bu takımı şu anda yalnız bırakacağım anlamına gelmiyor. Başkanımızın rızası olmasa da ısrarım üzerine 'o halde sen bilançonu, takımın durumu açıkla, takıma sahip çıkacak, yönetecek, bu borç yüküyle talipli olan arkadaşlarımız, Erzurumspor sevdalıları varsa buyursun gelsin' dedi. Şimdi kongre süreci başlayacak, bu süreçte ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım.'
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