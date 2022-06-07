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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, " Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptık. TFF başkanlığı için cuma günü kesinleşen adaylar üzerinden bir değerlendirme daha yapacağız. Karar veya kararlar alacağız. Ortak görüş çıkmadı. Bazı başkanlarımızın farklı düşünceleri var." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:46 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptık. TFF başkanlığı için cuma günü kesinleşen adaylar üzerinden bir değerlendirme daha yapacağız. Karar veya kararlar alacağız. Ortak görüş çıkmadı. Bazı başkanlarımızın farklı düşünceleri var.

Bunları da saygıyla karşılıyoruz. Öncelikle adayları görüp ondan sonra gelmiş olduğumuz son durumu değerlendireceğiz. 1 yıla yakın görev yapıyorum, son 10 yıldaki sıkıntıların toplamıyla benim başkanlığımda yüzleştik.

Bunları da saygıyla karşılıyoruz. Öncelikle adayları görüp ondan sonra gelmiş olduğumuz son durumu değerlendireceğiz. 1 yıla yakın görev yapıyorum, son 10 yıldaki sıkıntıların toplamıyla benim başkanlığımda yüzleştik.

Gelirlerin düşmesi, kulüplerimizin ekonomik sıkıntıları, TFF başkanının istifa etmesi, MHK ile ilgili sıkıntılar ve bugün gelmiş olduğumuz nokta... Hepsi üst üste geldi. Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil çözümler gerektiriyor.

TFF başkanlığı için resmi başvuru tarihi perşembe günü 17.00'de bitiyor. Bazı başkanlarımız bu süre için son ana kadar bekleme konusunda hassasiyet gösterdi. Cuma günü yine yüz yüze geleceğiz. Gelişmeleri sizlerle de paylaşacağız.
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