Fatih Terim’in yeni adresi belli oluyor! Galatasaray derken olay yaratan iddia…

Süper Lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim için flaş bir iddia geldi. 2021-2022 sezonunda Galatasaray'dan ayrılan deneyimli teknik direktör, ayrılığın ardından dinlenmeye geçmişti. Galatasaray'da gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından yeniden sarı-kırmızılı ekiple anılması beklenen Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dursun Özbek'in adayları arasında olması beklenen Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor.

utbolda 2021-2022 sezonunun ortasında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, ayrılığın ardından henüz bir takımla anlaşmadı.



Son olarak Galatasaray'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için flaş bir iddia geldi.



Burak Elmas yönetiminde Florya'nın anahtarını yeniden alan Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilese de ligde beklentilerin altında kaldı.



Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlar ve Türkiye Kupası'nda yaşanan Denizlispor faciası, Terim'in görevinin sona ermesine neden oldu.



Burak Elmas yönetimi, Fatih Terim'in görevine son verirken takımın başına Domenec Torrent'i getirdi.



Ayrılığın ardından bir takımla anlaşmayan Fatih Terim, The Athletic'e yaptığı açıklamalarda geleceği için acele bir karar vermeyeceğini belirtimişti.



DURSUN ÖZBEK KAPIYI KAPATMADI



Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçimde Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturması halinde Fatih Terim'e yeniden teknik direktörlük kapısı açılacak.



Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim hakkında gelen sorulara açık kapı bırakan Dursun Özbek'in teknik direktör adayları arasında Terim'in de olduğu biliniyor.



Dursun Özbek, Fatih Terim iddialarının ardından şöyle konuşmuştu:



Fatih Terim'in seçim arifesinde gündeme gelmesinin hoş bir şey olmadığını vurgulayan Özbek, "Taraftarlarımızın ve camiamızın şuna inanması lazım; biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Onun için yetkiyi alırsak taraftarlarımız bize inansın. Burada herkesin memnun olacağı, gıpta ile bakacağı bir takım yapacağız" dedi.



Bu açıklamalar, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönme ihtimalinin ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı.



YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR



Ancak Fatih Terim hakkında Suudi Arabistan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.



Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr'ın takımın başına başarılı çalıştırıcıyı getirmeyi planladığı konuşuluyor.



Daha önce Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u da isteyen Suudi ekibinin sarı-lacivertlilerin hızlı davranması sebebiyle rotasını Fatih Terim'e çevirdiği ifade edildi.



Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Al-Nasr kulübünün Terim'i Arjantinli teknik adam Miguel Angel Russo'nun yerine düşündüğü kaydedildi.



Al-Waten gazetesinde yer alan iddiaya göre Al-Nasr yeni teknik direktör için 5 milyon Euro'luk yıllık ücreti gözden çıkardı.



Galatasaray'a geri döneceği iddiaları olan Terim'in kararını kısa sürede ileteceği konuşuluyor.



Fatih Terim'e daha önce Katar Milli Takımı'nda da teklif geldiği iddia edilmişti.