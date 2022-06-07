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Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İngiltere'ye gidiyor!

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille'de şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor. Adı sık sık Adana Demirspor ve Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:35 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan ve milli kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, bu sezon sonunda takımı Lille'e de veda ettiğini açıkladı.

ADI BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR'LA ANILIYORDU

Adı sık sık Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

BURAK İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Yıldız golcünün de nereye gideceği merak edilirken, özellikle Beşiktaş'a transfer olması bekleniyordu. Fakat Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş taraftarlarını şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

ACUN ILICALI BURAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Transfer iddialarına göre milli futbolcu Burak Yılmaz da Hull City transferine oldukça sıcak bakıyor. Şu an içi resmi bir açıklama iki taraftan da gelmedi.

ACUN VE BURAK YILMAZ BİR ARAYA GELECEK

Acun Ilıcalı ve Burak Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve yapılan anlaşmayı resmi olarak duyuracağı iddia edildi.

2020 senesinden bu yana Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz, bu sezon sonunda takımına veda etmişti.

Lille formasıyla 72 maça çıkan Burak Yılmaz, 25 gol atıp 10 asist yapma başarısını göstermişti.

BURAK FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYOR İDDİASI

Bir diğer iddilara göre de futbolu siyah beyazlı kulüpte bırakmayı hedefleyen 36 yaşındaki Burak Yılmaz, daha sonra da Beşiktaş'a teknik adam olarak hizmet vermeyi planlıyor.

Beşiktaş kongre üyesi de olan yıldız oyuncu, kendisinin tercih edilmesinin ekonomik olarak da avantajlı olacağını iletti.

Cenk Tosun gibi üçüncü defa Beşiktaş'a dönmek isteyen Burak Yılmaz "Yıllık ücreti siz belirleyin" dedi.

Bu ilginç teklif üzerine Cenk Tosun'la yapılan görüşmeler beklemeye alındı. Valerien Ismael ile yapılacak görüşmenin ardından son karar verilecek.
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