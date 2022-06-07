Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde ilk 11 belli oldu!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında Litvanya'ya konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bugün Litvanya'ya konuk olacak. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Müsabakada, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.



Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.



Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.



İLK 11'LER



LİTVANYA: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.



TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.



