Anderson Talisca’nın yeni adresi belli oldu! Brezilyalı yıldız imzayı atacak…

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de adından söz ettiren ve taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın yeni takımı oldukça merak ediliyordu. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine girdiği söylenen Talisca için Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia geldi. Yeni takımı için karar verdiği söylenen Talisca'nın imzayı atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla boy göstermişti.Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.Beşiktaş'ın o dönem 2 yıllığına kiraladığı Talisca, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi.Beşiktaş formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi.80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.YENİ ADRESİ BELLİ OLUYORTransfer dönemlerinde Süper Lig'in devleriyle ismi sık sık anılan Anderson Talisca'nın yeni adresi belli olmak üzere.Yıldız oyuncunun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da forma giymek istemediği daha önce ortaya çıkmıştı.Bu sırada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine girdiği söylenen Talisca'nın kariyerine ülkesinde devam etmek istediği söylendi.Sezonun bitmesine 2 hafta kala 55 puanla 3.sırada yer alan Al-Nasr'da Brezilyalı oyuncunun ayrılmasına izin verilecek.Suudi Arabistan basınından gelen haberlere göre, ailesiyle ülkesine dönmek isteyen 28 yaşındaki yıldızın Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile görüştüğü öğrenildi.Suudi Arabistan liginin bitmesiyle tatil yapmayı planlayan Talisca, Brezilya'da sezonun ikinci yarısını bekleyerek transfer olmayı düşünüyor.Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve lig şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.Avrupa'da oynamayı düşünmeyen Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitmeyi daha çok istediği iddia edildi.Bu sezon 28 resmi maça çıkan Talisca, 19 gol atıp, 2 asist yaptı.