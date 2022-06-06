PSG, Arda Güler'i istiyor!

Fenerbahçe'de bu sezon A takıma çıkarılan ve forma şansı bulan Arda Güler, aldığı sürede gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerinin ilgisini çekti.Bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 16 maçta 3 gol 5 asistlik bir grafiğe imza atan 17 yaşındaki futbolcu, yeteneğiyle herkesin beğenisini topladı.Taraftarın da sevgisini kazanan genç futbolcu, yedek kaldığı maçlarda oyuna girmesi için 12 numaradan büyük bir destek aldı.Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla tüm beğenileri toplayan 17 yaşındaki Arda Güler'in, Avrupa'dan dev talipleri artmaya devam ediyor.Son Fransa şampiyonu PSG'nin, Arda Güler'i istediği ve uzun süredir görüşmelerin yapıldığı yazıldı. Arda Güler'in ise Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.Fenerbahçe, bu transfer gerçekleşirse 30 milyon euroyu kasasına koyacak ve bu sezonun transferleri için büyük bir gelir elde etmiş olacak.Ayrıca Arda Güler'in PSG'ye gitmesi durumunda transfer ücreti rekoru kırılacak.