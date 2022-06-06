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Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi duyurdular! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye...

Teknik direktör Jorge Jesus'u resmen açıklayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, transferleri erkenden bitirmek istiyor. Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya, transferde bombayı paylatmaya hazırlanıyor. Transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk önceliğinin Beşiktaş'ın eski yıldızı olduğu belirtildi.

Ekleme: 6.06.2022 - 12:21 Güncelleme: 6.06.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, transferde bu kez hata yapmak istemiyor.

Jesus'un doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya, transferde bombayı paylatmaya hazırlanıyor.

Transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk önceliğinin Beşiktaş'ın eski yıldızı olduğu belirtildi.

Jesus'un 1 yıllık imzasının ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Transferde birçok isimler ilgili araştırmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfere yoğun bir mesai harcıyor.

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, katıldığı bir programda Olympiakos forması giyen Georgios Masouras'ın, Fenerbahçe ile anlaşmasını beklediğini söyledi.

Adı Trabzonsporla anılan 28 yaşındaki futbolcu için Süper Lig şampiyonunun resmi teklif yapmadığını hatırlatan Yunan gazeteci, "Fenerbahçe bu transferde istekli" ifadelerini kullandı.

Ancak Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis geçen sezon Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ile oynadıkları maç sonrası İstanbul'a ilgili sözleriyle büyük tepki çekmiş ve iki kulüp arasında gerilim yükseltmişti.

Bu durumun transfere nasıl yansıyacağı merak konusu.

ÖNCELİKLERİ ABOUBAKAR!

Forvet transferine önem veren Fenerbahçe'ye her gün farklı bir isim yazılıyor. Moussa Dembele, Wout Weghorst ve Didier Lamkel Ze'nin ardından Rus basını Aboubakar'ı öne çıkardı.

Metartings; sarı-lacivertlilerin golcü transferinde önceliğinin Artem Dzyuba değil Vincent Aboubakar olduğunu iddia etti.

Kamerunlu golcü, 2021 yılında şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.

Kulübüyle 2024 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 22 resmi maçta oynarken 8 gol-4 asistlik performans sergiledi.
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