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Dursun Özbek'ten flaş karar!

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Dursun Özbek, sürdürülebilir bir sportif başarı için tek şartın sürdürülebilir mali yapı olduğuna dikkati çekti.

Ekleme: 6.06.2022 - 19:46 Güncelleme: 6.06.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu'nun ev sahipliğinde derneğin Bitez Mahallesi'ndeki lokalinde üyelerle buluşan Özbek, projelerini anlattı.

Derneğin üyesi spor spikeri ve yorumcu Ümit Aktan'ın moderatörlüğünde, yöneltilen soruları da cevaplayan Özbek, kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

1905'te kurulan kulübün tarihi geçmişi hakkında bilgi veren Özbek "Olimpik sporların hepsini Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray. Dolayısıyla böyle bir misyonu var. Onun için ortam ne olursa olsun, krizin şekli, büyüklüğü ne olursa olsun Galatasaray'ın bu duruma boyun eğmemesi lazım. Biz de boyun eğmeyeceğiz. Ben bunun için aday oldum." dedi.

Kulübün 2,6 milyar lira banka borcu olduğunu ve faiz ödendiğine dikkati çeken Özbek, şunları söyledi:

"Ben diyorum ki birinci seviyede önce Galatasaray'ın ekonomik durumunu düzeltelim. Yani ekonomik bağımsızlığımıza kavuşalım. Sen ne yaparsan yap, istersen yüz tane şampiyonluk kazan hiçbir şekilde bu borcu kapatamazsın. Borcu kapatamayınca senin bütün varlıkların, marka değerin risk altında. 'Arkadaşlar gelin hep beraber olalım' diyorum. Birlikte hareket edelim. Önce şu finansal çukurdan Galatasaray'ı çıkartalım. Bu hayal mi? Hayır."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIM"

Özbek, kendisine "Mali yapıyı ne yapacaksın?", "Bankalar Birliğinde böyle bir durum var, bunu nasıl çözeceksin?" sorularının yöneltilmediğini söyledi.

Dursun Özbek, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmasıyla ilgili, "Önce oradan çıkacağım. Bankalar Birliğine olan 2,6 milyar lirayı ödemek suretiyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağım." ifadesini kullandı.

Galatasaray'da ana sorunun finansal yapının düzelmesi olduğunu anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsak bir tek şartı var, sürdürülebilir mali yapıyı hazırlamamız lazım. Eğer sportif başarının peşinden koşacaksak önce sürdürülebilir bir mali yapı olması lazım ki sürdürülebilir bir başarı gelsin. Yoksa bugün 4-5 tane flaş transfer yaparsın, ileriye dönük borçlanırsın, bu sene şampiyon olursun ondan sonra 3 sene tökezlersin. Bunu kabul etmiyorum."

Bir buçuk yıldır birleşme konusunda tek listenin çıkması önerisine "tek liste demokratik olmaz" denildiğine işaret eden Özbek, "Demokrasilerde bile olağanüstü haller yok mu? Şu anda Galatasaray'ın geçtiği durum olağanüstü hal değil mi?'' diye konuştu.

Yönetim kurulu listesinde yer alan Metin Öztürk, Rıza Tevfik Morova, Levent Yaz, İsmail Sarıkaya ve Dikran Gülmezgil'in eşlik ettiği Özbek, dernek üyeleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.
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