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Avrupa’nın en pahalı 20 futbolcusu belli oldu!

Avrupa futbolunun en değerli 20 futbolcusu belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, dünyada piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. Listede futbol tarihinin en önemli iki yıldızı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, yer almadı. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları…

Ekleme: 6.06.2022 - 22:47 Güncelleme: 6.06.2022 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, dünyada piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, listenin en tepesindeki isim şaşırttı.

İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede, PSG'nin 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Manchester United'ın 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, ilk 100'de 41 futbolcu ile listede en fazla oyuncusu bulunan kulüpler konumunda.

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek 100 oyuncu içinde Türk futbolcu yer almadı.

Piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu şöyle sıralandı:
20) Joao Felix - Atletico Madrid - 90.8 milyon euro
19) Kai Havertz - Chelsea - 93.6 milyon euro
18) Nicolo Barella - Inter - 94.9 milyon euro
17) Bruno Fernandes - Manchester United - 97.8 milyon euro
16) Josko Gvardiol - RB Leipzig - 99.8 milyon euro
15) Bukayo Saka - Arsenal - 100.2 milyon euro
14) Mason Mount - Chelsea - 100.3 milyon euro
13) Jadon Sancho - Manchester United - 103.2 milyon euro
12) Jamal Musiala - Bayern München - 105.3 milyon euro
11) Lautaro Martinez - Inter - 106.7 milyon euro
10) Ferran Torres - Barcelona - 109.5 milyon euro
9) Ruben Dias - Manchester City - 109.6 milyon euro
8) Luis Diaz - Liverpool - 110.0 milyon euro
7) Frenkie de Jong - Barcelona - 112.5 milyon euro
6) Phil Foden - Manchester City - 124.0 milyon euro
5) Jude Bellingham - Borussia Dortmund - 133.7 milyon euro
4) Pedri - Barcelona - 135.1 milyon euro
3) Erling Haaland - Manchester City - 152.6 milyon euro
2) Vinicius Junior - Real Madrid - 185.3 milyon euro
1) Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain - 205.6 milyon euro
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