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Ünlü koç kalp krizi geçirdi!

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı. Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

Ekleme: 5.06.2022 - 17:06 Güncelleme: 5.06.2022 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah rahatsızlanan 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü bilgisi verildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Laso'nun durumunun stabil olduğu ve müşahede altında tutulduğu paylaşıldı.

Ünlü koç kalp krizi geçirdi!

Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise  5 kez şampiyonluğa taşıdı.
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