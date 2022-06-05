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Türkiye'ye geliyor! Andrea Pirlo Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı!

Son olarak Juventus'ta görev yapan ve 28 Mayıs 2021 tarihinde takımdan ayrılan Andrea Pirlo'nun yolu Süper Lig'e düşebilir. Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'ün, Pirlo ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Ekleme: 5.06.2022 - 16:29 Güncelleme: 5.06.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Volkan Demirel ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü bir isimle görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin, son olarak Juventus'ta görev yapan ve 28 Mayıs 2021 tarihinde İtalyan ekibinden ayrılan Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile temaslara başladı. Juventus'un başında 52 karşılaşmada görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, 2.15 puan ortalaması yakalamıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise A Takım'ı çalıştırmıştı.
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