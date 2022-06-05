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Jorge Jesus bileti kesti! 5 ayrılık birden...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'a 1 yıllık imzayı attırdı. Portekizli teknik adam gelir gelmez göreve başladı. Transferlerle ilgili talimatı veren Jesus, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

Ekleme: 5.06.2022 - 12:06 Güncelleme: 5.06.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'a 1 yıllık imzayı attırdı. Portekizli teknik adam gelir gelmez göreve başladı.

Transferlerle ilgili talimatı veren Jesus, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte gönderilecek isimler ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.

Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.

OZAN TUFAN KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor. Ozan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın devrede olduğı öne sürülmüştü.

Ancak sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamada siyah-beyazlılardan ilginin geçen sezon olduğu, bu sezon bir girişimin bulunmadığı ifade edildi.

ÖZİL'İ VETO ETTİ!

Jorge Jesus, düzenlenen imza töreninde Mesut Özil için yönetimin aldığı kararın devam edeceğini açıkladı. Jesus'un bu kararında oynatmak istediği sistemde Özil'e yer olmadığı iddia edildi.

3 AYRILIK DAHA!

Berke Özer ve Jose Sosa'nın ardından kiralıktan dönecek bazı isimlere de veda edilecek.

AYRILACAK OYUNCU SAYISI ARTABİLİR

Sözleşmeleri devam eden ancak gözden çıkarılan başka isimlerle de yol ayrılımına gelinebileceği kaydedildi.

LUIZ GUSTAVO'YA ÜLKESİNDEN TALİP!

Sarı-lacivertlilerin maaş yükünden kurtulmak istediği Luiz Gustavo'ya ülkesinden talip çıktı. Brezilya Ligi ekibi Botafogo'nun, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Jesus'un basın toplantısında genellikle 4-4-2 taktiği üzerine oynadığını açıklamasının ardından forvet oyuncularının durumu merak edildi.
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus bileti kesti! 5 ayrılık birden...
Jesus'un genellikle tercihlerinden pivot santrfor önceliği bulunuyor. Bununla birlikte geçen sezon oldukça performansı düşük olan Valencia için de Jesus kararını verdi.

ENNER VALENCIA YOL AYRIMINDA!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı sağlayamayan Enner Valencia da topun ağzına gelen isimler arasında.

VALENCIA'YA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Meksika ekiplerinin kıskacında olan Enner Valencia'dan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, 32 yaşındaki forvetin transferinde zorluk çıkarmayacak. Jorge Jesus'un da ayrılığa onay verdiği belirtiliyor.

Ekvadorlu golcünün, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek istediği ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamayı amaçladığı öğrenildi.

ENNER VALENCIA DA TRANSFERE SICAK

Net ve bitirici bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'de bu sezonu da hamle oyuncusu olarak geçirmek istemeyen Enner Valencia da transferine sıcak bakıyor.

Enner Valencia, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 33 maçta 13 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
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