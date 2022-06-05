Dursun Özbek şimdiden 3 yıldızla el sıkıştı! İşte seçim sonrası Galatasaray’ın transferleri...

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakan Galatasaray, gelecek sezon için gözlerini başkanlık seçimine çevirdi. 11 Haziran'da yapılacak seçim sonrası Galatasaray'a dair yeni sezonda neler göreceğimiz netleşecekken, başkan adaylarından Dursun Özbek'in transfer çalışmaları hızla sürüyor. Gelen haberlere göre Özbek, seçim öncesi 3 yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı bile.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, gelecek sezon için başkanlık seçimini bekliyor.



Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık için yarışacağı seçimden sonra Galatasaray'ın yeni hocası da belli olacak.



Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, yabancı teknik direktör ile çalışmayı düşünürken, Dursun Özbek ise yerli bir isimle anlaşma sağlayacak.



Eşref Hamamcıoğlu, Rudi Garcia ve Roberto De Zerbi'yle görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Dursun Özbek, teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmeyi düşünüyor.



Yeni başkan ve yeni çalıştırıcının belli olmasının ardından Galatasaray'da transfer hareketliliği başlayacak.



Sarı-kırmızılı camiada başkanlık seçimi için favori olarak görülen Dursun Özbek, şimdiden 3 oyuncuyla el sıkıştı.



Transfer çalışmalarında adımlarını sağlam atmak isteyen Dursun Özbek, başkan seçildiği takdirde transferleri resmiyete kavuşturacak.



Dursun Özbek ve ekibi, transferde sözleşmesi elinde olan isimleri yönelmeyi düşünüyor.



Transfermarkt'te yer alan verilere göre geçtiğimiz sezon orta sahada Berkan ve Taylan ikilisinden verim alamayan sarı-kırmızılı ekip, merkez orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlıyor.



İşte Dursun Özbek'in anlaşmaya vardığı söylenen oyuncular…



Portekizli futbolcu Xeka, bu sezon Lille'de 31 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.



Bonservisi elinde olan Portekizli oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.



Xeka özellikle geçiş oyunlarında sergilediği yüksek performansla dikkat çekiyor.



Özbek'in el sıkıştığı söylenen bir diğer oyuncu da Axel Witsel. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi Dortmund ile sona erdi.



Belçikalı futbolcu özellikle kesici özelliğinin yanı sıra ceza sahası dışından çektiği şutlarla dikkat çekiyor.



Witsel geçen sezon Alman ekibinde 41 karşılaşmada görev aldı.



Dursun Özbek'in anlaşmaya vardığı söylenen son oyuncu ise Jean Michel Seri.



Fulham'ın sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Seri, sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen son isim oldu. 30 yaşındaki orta sahanın durumu soruldu.



Fulham'da bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Seri, 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.



Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Tecrübeli orta saha, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.