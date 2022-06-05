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Basketbol Süper Ligi'nde play-off final programı belli oldu! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisi ne zaman başlıyor?

Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin programı belli oldu. TBF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak final serisinin 7 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Ekleme: 5.06.2022 - 15:13 Güncelleme: 5.06.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
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