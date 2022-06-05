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A Milli Takım, Faroe Adaları’nı 4-1 yendi!

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Faroe Adaları’nı konuk etti. Saat 21.45’te başlayan mücadeleyi 3-0 kazanan milliler, Uluslar Ligi macerasına galibiyetle başladı. Milli takıma galibiyeti getiren golleri, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun kaydetti.

Ekleme: 5.06.2022 - 00:25 Güncelleme: 5.06.2022 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi macerasına Faroe Adaları maçıyla başladı. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden milliler, rakibini 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya tutuk başlayan milliler, 37. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 47. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yapmayı başardı.

Cengiz Ünder, 54. dakikada kendisinin 2, Türkiye'nin 3. golünü atarak farkı 3'e çıkarmayı başardı.

Maça son noktayı koyan gol ise Merih Demiral'dan geldi. Savunma oyuncusu, 85. dakikada skoru 4-0 yaptı ve milliler 3 puanla başladı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında savunmanın arkasına sarkan Enes Ünal, topu kontrol edip vurmak istedi, kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada soldan kullanılan kornerde Enes Ünal ön direkte kafayla vurdu, top auta gitti.

37. dakikada Enes Ünal'ın kendi yarı alanından attığı ara pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kalesini terk eden kaleci Nielsen topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi. Nielsen'den seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında karşılayan Cengiz Ünder düzgün bir vuruşla uzak mesafeden topu boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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