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Türkiye - Faroe Adaları maçında ilk 11'ler belli oldu!

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta ilk maçına çıkıyor. Milliler, C Ligi ilk maçında Faroe Adaları’nı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk ediyor. Saat 21.45’te başlayacak mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11’leri de belli oldu.

Ekleme: 4.06.2022 - 20:52 Güncelleme: 4.06.2022 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal

FAROE ADALARI: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

STEFAN KUNTZ İLE 7. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, son olarak hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya 3-2 yenildi.

FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.

Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
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