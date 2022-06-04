  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muaythai Milli Takımı, 18 madalyayla Dünya Şampiyonu oldu!

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile birinci tamamladı.

Ekleme: 4.06.2022 - 22:09 Güncelleme: 4.06.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen organizasyonda Muaythai Milli Takımı, büyükler elit klasmanda 4 altın, 4 gümüş 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile 81 ülke içerisinde puan sıralamasında birinci sırayı elde etti. Federasyon, yayımladığı mesajında başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

Faik Öztrak, 'HDP bakanlık isterse ne olacak' sorusuna kaçamak yanıt verdi!
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!
Bakan Nebati: Öncelikli konumuz enflasyonla mücadele!
Bakan Soylu: Allah bunlara fırsat vermesin!
Bakan Koca'dan flaş maymun çiçeği açıklaması!
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler Kilis'e ulaştı!
BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
PKK'da çözülme devam ediyor! Kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'bukalemun'a benzetti!
FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!
Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
CHP Bilecik karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: 'Hırsızın arkasında neden durayım?'
Bakan Soylu'dan 'Terörle mücadeleyi yumuşatma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na: Sana bunları kim söyletiyor?
Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı: Naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var
Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz
Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılda yapılan icraatleri tek tek sıraladı: Tarihi bir reforma imza attık
Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Asgari ücret için yeni formül hazır!

Asgari ücret için yeni formül hazır!

Gökten çamur yağacak! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın!

Gökten çamur yağacak! Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın!

Dehşet anları görüntülendi! Bir anda ortadan kayboldu!

Dehşet anları görüntülendi! Bir anda ortadan kayboldu!